Традиционный праздник состоялся сегодня на главной площади города.

В честь наступления Нового 2017 года жителей и гостей города на площади Ленина угощали сдобными булочками и кексами.

Булочки и кексы раздали быстро, после чего началась развлекательная программа. Скоморохи с детьми водили хоровод вокруг ёлки и устраивали различные конкурсы.

Традиция раздачи праздничного торта началась в Керчи ещё в 2000 году. Сначала торт раздавали в Новогоднюю ночь, а потом для удобства перенесли праздник на 1 января. Последние несколько лет керчан угощают сдобными булочками, а раньше был праздничный торт и пирожные.

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