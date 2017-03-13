1000 штормовых часов не остановили работы на Керченском мосту

Во время экскурсии по Керченскому мосту журналистам рассказали о том как «стройка века» пережила штормовую осень и холодную зиму и о рабочих планах подрядчика на весенне-летний период этого года.

Сегодня во время пресс-тура по Керченскому мосту директор по строительству транспортного перехода через Керченский пролив ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин подробно рассказал журналистам о том, как тяжёлые погодные условия сказались на строительстве моста и о том, какой объём работ мостостроителям предстоит сделать в ближайшее полугодие.

«Зима и осень были достаточно суровыми в этом году, но нам удалось пройти все трудности. С учётом того, что штормовых предупреждений выдалось только в зимний период около 1000 часов, а в октябре вообще рекорд — 447 штормовых часа. Это 13 суток, в течение которых наши корабли и краны не могли по погодным условиям работать. Не взирая на это, график выполняется.

В феврале окончили погружение трубосвай на сухопутном участке номер 1 и 2 на косе тузла. В марте окончили погружение турбосвай на острове тузла. Сегодня на всех сухопутных участках турбосваи погружены. В планах на ближайшее время — погружение турбосвай в акватории на морских участках, сооружение остальных опор, блока пролетных строений и бетонирование монолитной плиты проезжей части.

На сегодняшний день собрано порядком 2 км пролётных строений автодорожного моста. Уложено порядка 4 тысяч кубов (около 2км проезжей части) в рамках бетонирования плиты на сухопутных участках.

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В начале мая планируем отработать технологию по укладке асфальтобетона на сухопутных участках, для того, чтобы во второй половине 2017 года приступить к укладке асфальтобетона на уже готовых пролетах строения автодорожного моста.

Сегодня мы переступили рубеж сбора арочных строений — порядка 5,5 тысяч тонн металлоконструкций собрано — это автодорожные и железнодорожные арки на Керченском берегу. К августу месяцу будут готовы фарватерные опоры и мы поднимем судоходные арки на плавсистеме на готовые опоры в керчь-еникальском канале. Не сбавляются темпы и по сооружению железнодорожного моста. В этом году планируем окончить порядка 30% опор ж/д моста. Также будем монтировать пролетные строения по железной дороге.

В целом, к концу года планируем выполнить порядка 12-14 км проезжей части автодороги моста.

Сегодня работа развёрнута на всех участках и на морских тоже. Фарватерный участок наиболее сложный. Из 190 турбосвай, которые погружаются в основании фарватерных основ, больше 150 турбосвай погружено.

Для судоходных арок планируется целая спецоперация по их транспортировке и установке. На этот период даже планируется на время перекрыть фарватер. Сегодня плавсистема собирается на заводе в Севастополе, с помощью которой арки будут транспортироваться на фарватерный участок. Для того, чтобы это осуществить необходимо около72 часов хорошей погоды, поэтому мы планируем на 5-7 дней закрыть судоходный проход на керчь-еникальский канал для того чтобы плавсистему спозиционировать и поднять пролеты на готовые опоры. Ориентировочно в конце августа — середине сентября», — сообщил журналистам Леонид Рыженькин



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