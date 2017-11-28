1007 земельных участков изъяли в 2017 году для стройки трассы «Таврида»

Более тысячи земельных участков изъяли власти Крыма для строительства трассы «Таврида» в этом году. Такую информацию предоставили в Министерстве имущественных и земельных отношений Крыма в ответ на информационный запрос ТАСС.

В документе отмечается, что на основании обращений Службы автомобильных дорог Республики с приложением ходатайств об изъятии земельных участков для государственных нужд и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории автомобильной дороги «Таврида» Совмин Крыма принял решение изъять 1007 земельных участков. В основном, это сельхоз участки без строений и сооружений.

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В министерстве отмечают, что владельцам земли с их согласия «может быть предусмотрено предоставление аналогичных участков в другом месте и (или) иных объектов недвижимого имущества взамен изымаемого имущества».

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Размер компенсаций определит Служба автомобильных дорог Республики Крым: «Проведение землеустроительных и кадастровых работ, работ по определению рыночной стоимости изымаемого имущества, заключение соглашений об изъятии [с владельцами участков], выплата компенсации за изымаемое имущество, в соответствии с действующим земельным законодательством, возложено на Службу, как организацию подавшую ходатайство, на основании которого принято решение об изъятии», – говорится в документе.

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