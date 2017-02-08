Керчь по-настоящему уникальный город. Он славится не только своими достопримечательностями, но также известен керченским сленгом и местными колоритными особенностями.

Редакция KerchINFO.com подробно освещает все события и мероприятия нашего любимого города. Все они очень важные и занимают свои серьёзные ниши. А иногда так хочется немного юмора и смеха в холодные зимние деньки.

Поэтому мы представляем вниманию керчан перечень из 17 особенностей нашего удивительного города:

1. Ты керчанин, если знаешь, что такое «Лента», «Водянка», «Утинка» и «Черепашка».

2. Ты керчанин, если тебя знают до знакомства с тобой.

3. Ты керчанин, если на День города идёшь не в центр, а на стадион.

4. Ты керчанин, если держишь траур по маршрутке No37. Помним. Любим. Скорбим.

5. Ты керчанин, если знаешь как проехать от ЖРК до АТП через СРЗ.

6. Ты керчанин если любишь Ляписа Трубецкого из-за песни «Не был в Керчи, так молчи!».

7. Ты керчанин если ешь хамсу весь ноябрь «как не в себя».

8. Ты керчанин, если тебя задолбал вопрос «Как проехать на переправу?».

9. Ты керчанин, если любишь свой город, но хотя бы раз в жизни хотел свалить отсюда.

10. Ты керчанин, если знаешь кто такой Осадчий.

11. Ты керчанин, если знаешь как использовать сухой спирт и консервную банку 8 мая.

12. Ты керчанин, если слышишь как строится Керченский мост .

13. Ты керчанин, если среди твоих друзей и знакомых кто-то моряк.

14. Ты керчанин, если летом приезжие загорелее тебя.

15. Ты керчанин, если говоришь в «Керчи́», хотя знаешь что правильно говорить «в Кéрчи».

16. Ты керчанин, если ходишь в «баню», чтобы купить одежду и мебель.

17. Ты керчанин, если помнишь Керчь без пробок.

Каждый город имеет свои особенности и местный говор, но жители Керчи в этом плане особо выделяются. Керчане — это целая отдельная нация. Мы гордо называем свой город — Керчь, а иностранцы завистливо спрашивают: «Где это?»

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