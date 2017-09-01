2 сентября-день окончания Второй мировой войны

27 августа сотрудники отдела истории Великой Отечественной войны ГБУ РК «Восточно-Крымский ИКМЗ» провели для военнослужащих в/ч 98546 мероприятие — «Это не должно повториться», посвященное 72-й годовщине окончания Второй Мировой войны.

Ст.н. сотрудник В.А. Климчук рассказала о причинах войны, об основных событиях этой страшной трагедии. Особое внимание было удалено , что Европу от фашистов спас советский солдат. С большим интересом слушали военнослужащие о Берлинской операции, одной из самых крупных во Второй Мировой войне, об акте о капитуляции, о разгроме Квантуйской армии, о страшных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.

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Рассказ сопровождался показом фотодокументов и хроникой. Память погибших в войне военнослужащие почтили минутой молчания.

После окончания мероприятия для его участников мл.н.сотрудник Турусов Р.В. провел экскурсию в подземный музей и рассказал о бессмертном подвиге бойцов подземного гарнизона Аджимушкайских каменоломен.

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