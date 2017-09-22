30 сентября 2017 года пройдет Всероссийской день ходьбы

День ходьбы проводится во всём мире уже более 20 лет в рамках международного движения «Спорт для всех». Ежегодно в Международном Дне ходьбы участвуют более 12 миллионов человек из 150 стран.

С целью популяризации ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, идеального для поддержания здоровья и физической формы, которым могут заниматься люди в любом возрасте. Также среди целей проведения Дня ходьбы: продвижение олимпийского движения и ценностей олимпизма, пропаганда физической культуры и здорового образа жизни среди населения РФ.

Принять участие в мероприятиях Дня ходьбы может человек вне зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности. Маршруты прокладываются таким образом, чтобы справиться с ними мог любой желающий.

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Приглашаем всех жителей города принять участие во Всероссийском дне ходьбы!

Начало в 11.00. Старт от ресторана «Галеон».

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