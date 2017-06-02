4 народных мифа о металлочерепице

Практика показала, что металлочерепица – это наиболее оптимальных выбор на рынке СНГ, набирающая популярность с каждым днём. По продажам видно, что количество покупателей, предпочитающих данный кровельный материал, уже свыше 70%. Конечно, по поводу этого материала есть ещё вопросы (как и по другим кровельным покрытиям). Специалисты кровельного завода «Крымпрофсталь» подготовили несколько наиболее известных мифов и металлочерепице.

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Металлочерепица стоит слишком дорого

На сегодняшний день металлочерепица является оптимальным вариантом в соотношении цены и качества. Покупатели сравнивают её по цене с Ондулином. Но это только, с первого взгляда, кажется, что стоимость металлочерепицы очень высока, поскольку она обладает целым списком «плюсов». По истечению внушительного периода времени металлочерепица не теряет цвет, а Ондулин, к примеру, спустя 5 лет новым уже не выглядит. За счет продолжительного присутствия на рынке полуострова Крым, мы можем похвастаться внушительным ассортиментом кровельных материалов, а так же списком клиентов, выбравших именно наши кровельные решения.

За счет качественно подобранных материалов и сырья, наш продукт выглядит так, как будто его смонтировали пару дней назад. Кровельный материал отлично служит и 30,и 40, и 50 лет. Если суммировать стоимость материала для кровли и затраты на ремонтные работы в течение всего срока эксплуатации, то Ондулин окажется гораздо более дорогим материалом.

Много металлочерепичных листов идёт на обрезки

В том случае, если сделать заказ крывельных материалов на заводе изготовителе, то металлочерепицу укомплектуют и раскроят так, как это предусмотрено проектом. Огромное количество обрезков получится в том случае, если листы металлочерепицы просто покупают в строительных магазинах (или на рынке) без предварительного подсчёта листов.

Крыша из металлочерепицы будет «шуметь» во время дождя

Крыша издает шум только при условии неправильного монтирования. К примеру, сэкономили на саморезах, применив их в недостаточном количестве, или же, их плохо затянули. Ещё вариант: листы металлочерепицы неплотно прилегают один к другому, а может — к обрешётке. В данных случаях дождевые капли или град, попадая на кровлю, спровоцируют шум. Как правило, над помещениями для жилья предусмотрена теплоизоляция. Её задача: защищать от шумов из вне. По мнению опытных специалистов завода «Крымпрофсталь» проблема шума несколько.

Пластиковое покрытие с металлочерепичных листов может «слезать»

Как любой товар, металлочерепица может оказаться качественной, а может – подделкой. Когда в процессе производства металла с пластиковым покрытием была нарушена технология, то данные нарушения могут проявиться в процессе эксплуатации, а могут остаться незаметными. Тогда металлочерепица прослужит несколько десятков лет.

Опытные менеджеры завода «Крымпрофсталь» довольно часто сталкиваются с клиентами, которые ранее использовали бюджетные варианты кровли. Как правило, они обращаются с просьбой помочь в устранении протеканий крыши и подобрать наиболее оптимальный вариант материалов.

Исходя из этого, мы рекомендуем не гнаться за ценой, и отдавать предпочтение проверенным торговым маркам и производителям.

Все 4 мифа о «минусах» металлочерепицы немного преувеличены и появились на свет скорее из-за слишком бюджетных материалов либо непрофессиональной укладки. Мы со своей стороны, рекомендуем смело приступайть к работам по монтажу кровли, используя металлочерепицу, как самый лучший материал.

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