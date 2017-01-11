4 простых способа самому прочистить слив

Водостоки в доме каждого человека забиваются по весьма разным причинам, но доставляют всем одинаковые проблемы. Прочистка труб чаще всего совершается уже в самый критичный момент и иногда приносит значительные убытки. Как не допустить засора, с которым будет трудно самостоятельно справиться?

Возьмите себе за правило делать ревизию сантехники раз в месяц. Если вы обнаружили, что из водостока идет неприятный запах или сливаемая вода плохо уходит, то стоит немедленно заняться очисткой сливов. Это довольно просто, если делать все вовремя.

Конечно, бывают и такие случаи, когда дешевле выйдет вызвать сантехника на дом в Симферополе или Керчи, чем самому пытаться решить сложную проблему забитого водостока сантехники. Наши рекомендации подойдут для проблемы начального уровня сложности.

1. Часто в сливных трубах застревают волосы.

Да, об этом неприятно говорить, но это так. Именно комки волос становятся источником неприятного запаха и трудностей прохождения воды. Есть, так сказать, народный способ вытаскивания волос из трубы без снятия решетки. Возьмите крестовую отвертку (с удобной ручкой) и длинный саморез по дереву. Прикрепите к саморезу толстую прочную проволоку длиной на 3-4 сантиметра больше самореза и загните ее конец в виде крючка. Прикрепите саморез с проволокой к отвертке. Можно воспользоваться изолентой.

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Теперь просуньте ваше хитрое устройство как можно дальше в трубу и начинайте проворачивать отвертку, постепенно вынимая ее на себя. Волосы, если они есть, должны намотаться на саморез и выйти одним большим комком.

Если засор очень сильный и проволокой не справиться, то, возможно, придется воспользоваться тросиком. Тут порядок действия точно такой же. Засунуть подальше и медленно проворачивая вытаскивать на себя.

2. Вантуз, вазелин и мокрая тряпка.

Заткните переливное отверстие в ванной тряпкой. Смажьте края вантуза вазелином и установите его над сливным отверстием. Откройте кран, наполните ванную водой настолько, чтобы она скрыла основную часть резинки вантуза. В течение 5-10 минут прочищайте слив энергичными движениями вверх-вниз.

3. Сода, уксус, соль, горчица.

Этот способ, скорее всего, является больше профилактикой образования жирного налета внутри трубы и для устранения неприятных запахов. Можно варьировать комбинации всех компонентов, можно применить их все вместе, тогда эффект будет просто потрясающим. На 1 сток полпачки соды плюс 1 литр уксуса 9%, полпачки крупной соли. Засыпать все ингредиенты в сливное отверстие и залить 2-3 литрами кипятка. Вместо соды можно использовать сухую горчицу либо просто добавить ее ко всей гремучей смеси, особенно когда вы прочищаете мойку на кухне. Оставьте минут на 10 ваш слив в покое, а после промойте сильным напором сначала горячей воды, затем холодной.

Такую чистку следует проводить раз в 2 недели на кухне, так как в сифоне и гофре скапливается много жира после мытья посуды и продуктов перед их приготовлением (например, мяса). К тому же необходима такая химчистка и после механического очищения стоков. Будьте осторожны с кипятком, потому что от него раковина может дать трещину, лейте непосредственно в сам слив.

4. При чистке стока в раковине лучшим вариантом является разбор сифона и промывание его частей в горячей мыльной воде.

Резиновую прокладку можно мыть только в теплой воде, чтобы она не пересохла и не растрескалась. Открутите решетку на сливе и разберите сифон. Не забудьте подставить таз, чтобы не залить пол. Промойте все детали сифона и соберите вновь в том же порядке. Примените совет под номером 3.

Вот, пожалуй, и все. Заметьте, что содержать все сливы в доме в чистоте и в работоспособном состоянии не так уж и сложно. Достаточно только проводить профилактические чистки, установить специальные защитные сеточки на водосток, чтобы туда не попадали волосы и мелкий мусор. Старайтесь почаще после мытья посуды промывать сток в раковине горячей водой. Прибегайте к химическим спецсредствам только в крайнем случае.

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