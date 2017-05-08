«Аллея Героев» открыта: в Керчи увековечат память воинов-освободителей

В рамках празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в поселке Эльтиген у мемориала «Парус» открыли «Аллею Героев Советского Союза, которые освобождали город-герой Керчь от немецко-фашистских захватчиков».

В торжественном открытии аллеи приняли участие руководство города, ветераны, молодежь и зарничники.

На этом месте в честь 147 Героев Советского Союза — воинов-освободителей города-героя высадят именные саженцы деревьев.

«Идея возникла (о создании аллеи – ред.) после акции «Дерево Победы». Мы решили, что углубим эту идею и перенесем ее в Керчь. Мы город-герой, мы обязаны провести свою акцию. Почему выбран именно Эльтиген – думаю, что у керчан вопросов не возникнет. Это героическая земля», — рассказала журналисту КерчьИНФО председатель горсовета Керчи Лариса ЩЕРБУЛА, выступившая инициатором создания «Аллеи Героев».

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Площадка для высадки находится рядом с мемориальным комплексом «Парус» и с высоты птичьего полета представляет собой пятиконечную звезду.

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