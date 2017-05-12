На Керчь надвигается шторм

По сообщению ФГБУ «Крымское УГМС» 14 мая, ночью и утром 15 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и ветер до 22 метров в секунду.

Возможны затруднения в работы Керченской паромной переправы.

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В МЧС предупреждают, что из-за сильного ветра могут быть повреждены линии электропередач, бигборды и другие конструкции.

Керчане, будьте предельно осторожны.

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