На Керчь надвигается шторм

По сообщению ФГБУ «Крымское УГМС» 14 мая, ночью и утром 15 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и ветер до 22 метров в секунду.
Возможны затруднения в работы Керченской паромной переправы.
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В МЧС предупреждают, что из-за сильного ветра могут быть повреждены линии электропередач, бигборды и другие конструкции.
Керчане, будьте предельно осторожны.
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