5 интересных фактов о Керчи

5 интересных фактов о Керчи
Февраль 18 15:26 2017

Керчь — уникальный город не только Крыма, но и всей России. Среди историков Керчь известна как город музей под открытым небом. Наш город уникален не только своей природой и акваторией, это один из тех городов, которые называются «вечными». Самый восточный город Крыма неповторим своим сочетанием степей на контрасте живописного морского берега, изрезанного множеством бухт.

Если и есть на постсоветском пространстве по-настоящему уникальный город во всём мире, то это наверное Керчь.

Керчь — город двух морей

Керчь единственный город в мире, который омывается одновременно 2 морями: Черным и Азовским. Благодаря своему уникальному географическому расположению Керченский полуостров богат сразу четырьмя акваториями.
С севера Керчь омывается Азовским морем, с востока — Керченским проливом, с юга Чёрным морем, а с запада — мёртвым морем Сиваш.
Такое необычное географическое расположение дарит Керчи богатую морскую фауну, а также множество ресурсов, используемых в промышленных и лечебных целях.

шторм море керчь

Керчь — самый древний город России

Керчь — один из самых древних городов в мире и самый старый город России, на данный момент ему 2600 веков. Именно Керчь когда-то положила начало современной цивилизации всего Крыма. На сегодня Керчь — самый старый город России, войдя в состав РФ в 2014 году, город отобрал это высокое звание у города Дербента.

Городов, подобных Керчи, сочетающих такую длительность истории, своеобразие ландшафта и богатство архитектуры сравнительно немного по всему миру. Двадцать шесть веков истории существования дают Керчи право на звание Вечного Города наряду с Афинами, Римом, Александрией…
Керчь является уникальным памятником древности, предметом гордости для историков и археологов.

Самый древний город Крыма ждет гостей

Храм Иоанна Предтечи

Керченская церковь Святого Иоанна Предтечи является самой старой церковью России. Первые упоминания о ней встречаются ещё в летописях 757 года.
Церковь Иоанна Крестителя — уникальный памятник византийского зодчества, который выполнен в традициях христианской архитектуры.
Наиболее близкие аналогии памятника существовали только в Византийской империи и ее столице — Константинополе.

С июня 1990 года церковь принадлежит керченскому православному религиозному обществу и действует как православный храм, в котором совершаются богослужения.

храм иоанна предтечи рождество

Планета Керчь

Мало кому известно, что 12 июня 1971 года, в честь нашего города была названа малая планета (2216) Керчь, открытая астрономом Крымской астрофизической обсерватории Т.М. Смирновой.

Грязевые вулканы Керчи

В Крыму только на Керченском полуострове имеются грязевые вулканы, которые входят во Всемирный каталог грязевых вулканов.
Это вулкан Джау-Тепе и множественные вулканы Булганакского сопочного поля. Многие считают, что грязевые вулканы Керчи можно смело назвать восьмым чудом света.

Когда-то именно керчане первыми ввели практику лечения от различных недугов с помощью вулканической грязи. Грязью из керченских вулканов лечили людей со всего мира. В своё время в Керчи работало несколько специальных станций по организации такого лечения. В настоящее время грязь керченских вулканов не используют для массового лечения, но жители города и туристы используют грязь для местных лечебных процедур.

Многие историки называют Керчь — землёй утерянных богов. Наш удивительный город воспет многими известными художниками и поэтами.
Керчь – город истории и город побед.

Выше перечислено лишь несколько интересных фактов о Керчи. А сколько ещё существует малоизвестных удивительных фактов нашего уникального города…



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