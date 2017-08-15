5 миллионов семей улучшили жилищные условия благодаря материнскому капиталу

С начала действия программы материнского капитала благодаря его средствам жилищные условия улучшили почти 5 млн. российских семей. Из них 3,1 млн. семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще более 1,8 млн. семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств. Улучшение жилищных условий остается самым популярным направлением расходования материнского капитала.

Помимо этого ПФР принял 432 тыс. заявок на обучение детей и 3,6 тыс. заявок на перевод средств материнского капитала на накопительную пенсию мамы.

В прошлом году к трем основным направлениям расходования материнского капитала добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. На сегодня по этому направлению принято 80 заявлений.

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За десять лет действия программы материнский сертификат получили 8,2 млн российских семей. Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей.

Также считаем нужным напомнить, что распространенная в СМИ в начале месяца информация о том, что в январе-июне 2017 года россияне стали в четыре раза реже обращаться за материнским сертификатом, не соответствует действительности.

Важно отметить, что подать заявление на получение сертификата, а потом на распоряжение его средствами можно в Личном кабинете на сайте ПФР. Это в значительной степени экономит время молодым родителям.

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В Керчи программа материнский (семейный) капитал реализуется с января 2015 года. Первый сертификат был выдан 17 февраля 2015 года, за два года владельцами сертификатов стали более 5000 тысяч керченских семей.

Воспользовались средствами МСК:

на улучшение жилищных условий – 383 семьи

на оплату за обучение ребенка (детей) – 128 семей

Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Керчи Республики Крым напоминает, что для вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще полтора года – для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Пресс-служба государственного учреждения – управления пенсионного фонда Российской Федерации в г. Керчи Республики Крым

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