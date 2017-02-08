Специалисты установили пятьдесят объектов археологического наследия по маршруту трассы «Таврида»

Учёные насчитали приблизительно 50 археологически важных объектов на земле, по которой пройдёт будущая трасса «Таврида». Об этом стало известно от зампредседателя Госкомитета по охране Крыма Вячеслава Зарубина.

По маршруту федеральной трассы «Таврида» был проведён ряд археологических исследований. По итогу которых, на маршруте будущей трассы было обнаружено порядка полсотни археологически важных объектов. Некоторые из них были выявлены непосредственно в процессе исследований.

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На обнаруженные археологически-ценные участки в данный момент подготавливается пакет необходимых документов и будет приниматься решение по поводу доисследования объектов в полноценном режиме. Председатель Госкомитета Вячеслав Зарубин рассказал, что речь идёт об уже давно известных археологических памятниках, границы которых были ранее утверждены, так и новонайденных объектах. Исследования на маршруте будущей федеральной трассы проводил Институт археологии РАН.

Напомним, главная дорога полуострова свяжет два города-героя: Керчь и Севастополь. На реализацию объекта было выделено 139 млрд рублей, два земельных участка размерами 10 и 2,4 гектара отданы под строительные склады трассы, а также было подтверждено изъятие 22 частных земельных участков и 5 объектов недвижимости.

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