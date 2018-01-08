Керчане, готовьте коньки – завтра откроют каток!

Первая рабочая неделя нового года начнётся в нашем городе с радостной новости – в Керчи наконец-то откроется ледовый каток! Тема открытия катка живо обсуждается керчанами в социальных сетях. Так, вчера, горожане услышали музыку, доносящуюся с ледовой площадки и сделали вывод, что она уже открылась. Однако, как выяснили журналисты КерчьИНФО, каток ещё закрыт.

Как рассказал один из строителей ледовой площадки Сергей, музыку вчера действительно включали: «потому что Рождество, мы для себя просто включили музыку, там кататься нельзя было ещё, вода до сих пор наливается». По словам специалиста, каток бы даже сегодня заработал, однако, керченская тёплая зима даёт о себе знать. Идеальная температура для катания +5 -5 градусов.

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Посетить новый каток могут те, у кого есть коньки, но также будет работать система проката. Время открытия ледовой площадки ещё уточняется. Журналисты КерчьИНФО непременно проинформируют горожан о том, во сколько можно будет «шагнуть» на первый керченский лёд.

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