90-летний юбилей керченского ветерана Великой Отечественной войны

12 сентября свой 90-летний юбилей отметила жительница города-героя Керчи, ветеран Великой Отечественной войны — труженик тыла ЗЕМЛЯНИЧЕНКО Ефросиния Ивановна.

В рамках совместного с партией «Единая Россия» проекта «Старшее поколение»поздравить юбиляра и вручить персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина приехали депутат Керченского городского совета ДЯГТЕРЕВА Елена Борисовна,заведующая отделением срочного социального обслуживания ГБУ РК «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.Керчи» ОЛЕШКО Антонина Васильевнаи специалист по социальной работе МИХАЙЛОВА Светлана Петровна.

В теплой душевной обстановке Елена Борисовна выразила благодарность за труд в тяжелые годы войны и послевоенное время, пожелала крепкого здоровья, счастья и вручила персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича ПУТИНА.

ЗЕМЛЯНИЧЕНКО Ефросиния Ивановна родилась 12 сентября 1927 года в селе Каничи, Мазановского района, Амурской области, в многодетной семье. Окончила 6 классов общеобразовательной школы. Во время Великой Отечественной войны работала сортировщиком на почте. После окончания войны поступила учиться в торговый техникум в городе Владивосток. После окончания техникума переехала жить на Камчатку, где в течении 3-х лет работала заведующей столовой.

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В 1952 году Ефросиния Ивановна вернулась обратно во Владивосток, работала директором ресторана. В 1953 году встретила своего мужа, Земляниченко Анатолия Дмитриевича, капитана 3 ранга, фронтовика. В 1955 году родился сын, Игорь. Вместе с мужем, командиром корабля, переезжают в город Находка и, в 1963 году у них родился второй сын, Олег.

В 1967 году семья переезжает на постоянное место жительства в город Керчь. Ефросиния Ивановна в г.Керчи работает завхозом на станции «Скорой помощи», а затем завхозом в Крымском отделении «Крымчеррыбвод», откуда в 1979 году уходит на заслуженный отдых. С мужем прожили вместе душа в душу 58 лет.

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Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими юбилейными медалями.

Ефросиния Ивановна выразила благодарность и признательность за оказанное внимание со стороны Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и прибывших гостей.

Заведующая отделением срочного социального обслуживания Олешко Антонина Васильевна

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