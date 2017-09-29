90-летний юбилей ветерана Великой Отечественной войны Дуванской Надежды Павловны

Свой 90-летний юбилей 28 сентября отметила жительница города Керчи, ветеран Великой Отечественной войны – Дуванская Надежда Павловна.

Поздравить юбиляра со столь значительной датой приехали заведующая отделением №3 социального обслуживания на дому ГБУ РК «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.Керчи» Анисимова Ольга Владимировна и социальный работник Кабацкая Наталия Викторовна. В теплой душевной обстановке гости выразили благодарность за труд в тяжелые годы войны и послевоенное время, пожелали крепкого здоровья, бодрости, счастья, постоянной заботы и внимания, вручили и зачитали Надежде Павловне персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

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Дуванская Надежда Павловна родилась в городе Херсон. До войны окончила 7 классов. До 1943 года совместно с семьёй находилась в оккупации в родном городе. После освобождения от фашистских захватчиков Надежда Павловна помогает восстанавливать свой родной город, расчищает его от камней и снарядов. После окончания Великой Отечественной войны окончила среднюю школу. В 1945 году вышла замуж за Дуванского Василия Селивёрстовича. В 1947 году родился сын Александр. С мужем прожили вместе душа в душу 58 лет. В 1951 году семья по направлению на службу мужа переехала на постоянное место жительства в город Керчь. В 1957 году Надежда Павловна поступает на работу в Дом офицеров, преподавателем курсов кройки и шитья, затем работает конструктором-модельером лёгкого платья в ателье мод.

За многолетний и добросовестный труд имеет многочисленные грамоты и благодарности от руководства. За заслуги перед Родиной награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», медалью «Ветеран труда» за долголетний добросовестный труд и многими юбилейными медалями. Надежда Павловна выразила благодарность за оказанное внимание со стороны Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и прибывших гостей.

Заведующая отделением №3 социального обслуживания на дому Анисимова Ольга Владимировна

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