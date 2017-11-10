90-летний юбилей ветерана ВОВ Чегринец Нины Николаевны

Сегодня свой 90-й юбилей отметила жительница города-героя Керчи, ветеран Великой Отечественной войны Чегринец Нина Николаевна.

В рамках совместного с партией «Единая Россия» проекта «Старшее поколение» поздравить юбиляра и вручить персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина пришли депутат Керченского городского совета Арустамян Валерий Сурикович, заведующая отделением №2 социального обслуживания на дому ГБУ РК «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.Керчи» Туркина Татьяна Михайловна и социальный работник Распутина Анна Ивановна.

В тёплой душевной обстановке Валерий Сурикович выразил благодарность за труд в тяжёлые годы войны и в послевоенное время, пожелал крепкого здоровья, счастья. Татьяна Михайловна зачитала и вручила персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Чегринец Нина Николаевна родилась 10 ноября 1927 года в г. Ленинграде. В 13 лет, будучи школьницей, встретила войну. Отец, мать и старший брат Нины Николаевны ушли на фронт.

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Нина Николаевна вспоминает: «В школе учёба закончилась, учили оказывать первую необходимую помощь раненым. Расчищали город от трупов, раненым носили воду из реки Нева. Был страшный голод, холод, бесконечные обстрелы и бомбёжки. На сутки каждый человек получал по 125 граммов хлеба, крупа была по талонам, все продовольственные склады были уничтожены немцами. Дети в один миг стали взрослыми, защитниками своей Родины». Очень тяжело, со слезами на глазах, вспоминает эту войну Нина Николаевна, и с горечью рассказывает нам о ней. После окончания войны Нина Николаевна окончила Ленинградский педагогический институт им.Герцена, по специальности – преподаватель математики, после преподавала математику в Суворовском училище г.Ленинграда.

В 1949 году Нина Николаевна вышла замуж за капитана 2 ранга, которого по направлению распределили в город Керчь на судостроительный завод «Залив», где он работал инженером. Нина Николаевна преподавала математику в Керченской средней школе №11, в дальнейшем работала преподавателем на подготовительных курсах в Керченском морском технологическом институте. На заслуженный отдых вышла в 76 лет. Супруги воспитали двоих прекрасных сыновей Сергея и Вячеслава, к сожалению, ушли из жизни муж и старший сын.

Нина Николаевна награждена медалью «Житель блокадного Ленинграда» и многими юбилейными медалями.

Нина Николаевна выразила благодарность и признательность за оказанное внимание со стороны Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и прибывших гостей.

Заведующая отделением №2 социального обслуживания на дому Туркина Татьяна Михайловна



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