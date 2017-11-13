90-летний юбилей ветерана ВОВ Челноковой Раисы Семёновны

Сегодня, 13 ноября свой 90-летний юбилей отметила жительница города-героя Керчи, ветеран Великой Отечественной войны Челнокова Раиса Семёновна.

Поздравить юбиляра и вручить персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина приехали заведующая отделением срочного социального обслуживания ГБУ РК «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.Керчи» Олешко Антонина Васильевна и специалист по социальной работе Одуд Ольга Анатольевна.

В тёплой душевной обстановке Антонина Васильевна поздравила юбиляра, пожелала крепкого здоровья и благополучия, вручила юбиляру персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Челнокова Раиса Семёновна родилась 13 ноября 1927 года в городе Орджоникидзеград, Орловской области. Вместе с родителями Раиса Семёновна переезжает на постоянное место жительства в город Смоленск. До начала Великой Отечественной войны окончила 7 классов общеобразовательной школы. В 1941 году, вместе с семьёй эвакуируется на Урал, в город Свердловск, где работает токарем, а затем контролёром ОТК на военном заводе, выпускающем снаряды и мины для нужд фронта. После освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков, в декабре 1943 года, возвращается в родной город. С 22.05.1944 года по 09.04.1946 года Раиса Семёновна служила вольнонаёмной в 2336-ом полевом фронтовом обозном вещевом складе в составе действующей Армии 3-го Белорусского фронта. Великая Отечественная война явилась серьёзным экзаменом для тыловой части, стала суровым испытанием для работников склада. Несмотря на объективные трудности, возникшие в связи с поставкой материальных средств, боевые части обеспечивались обмундированием, обувью и тёплыми вещами без перебоев. День Великой Победы 9 Мая 1945 года Раиса Семёновна встретила в Кёнигсберге. До сих пор Раиса Семёновна хранит комсомольский билет, который был ей выдан на фронте 9 сентября 1944 года.

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В 1946 году Раиса Семёновна выходит замуж за офицера Советской Армии, Челнокова Павла Фёдоровича, и в 1949 году у них родилась дочь, Лариса, а затем в 1951 году сын, Валерий. По долгу службы семья переезжает из Смоленска на остров Сахалин, в город Шахтёрск, затем обратно в Смоленск, на заслуженный отдых Раиса Семёновна вышла в 1982 году, в Хабаровском крае, посёлок «Завет Ильича». Вместе с семьёй дочери, в 1982 году, переехала на постоянное место жительства в город Керчь. Раиса Семёновна окружена вниманием, любовью и теплом своих детей и внуков.

За заслуги перед Родиной Раиса Семёновна награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова и многими юбилейными медалями. За многолетний и добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда».

Раиса Семёновна выразила благодарность за оказанное внимание со стороны Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и прибывших гостей.

Заведующая отделением срочного социального обслуживания Олешко Антонина Васильевна

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