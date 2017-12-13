90-летний юбилей ветерана ВОВ Курдюкова Ивана Николаевича

Свой 90-й юбилей, 13 декабря отметил житель города-героя Керчи, ветеран Великой Отечественной войны Курдюков Иван Николаевич.

Поздравить юбиляра и вручить персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина приехали заведующая отделением срочного социального обслуживания ГБУ РК «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.Керчи» Олешко Антонина Васильевна и специалист по социальной работе Одуд Ольга Анатольевна.

В тёплой душевной обстановке Антонина Васильевна поздравила юбиляра, пожелала крепкого здоровья и благополучия.

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Курдюков Иван Николаевич родился 13 декабря 1927 года в деревне Журавлёвка, Курской области, в семье колхозников. После окончания 5 классов общеобразовательной школы, работал в колхозе, помогал родителям. Во время Великой Отечественной войны с 15 лет совместно с дядей, находился в партизанском отряде. В 1944 году, прибавив себе 1 год, пошёл в военкомат и записался добровольцем. Окончив курс молодого бойца, он был направлен на Балтийский флот. Корабль, на котором Иван Николаевич служил рулевым, занимался разминированием акватории Балтийского моря. В звании рядового Советской Армии Иван Николаевич был демобилизован. За 7 лет, которые он провёл на Балтийском флоте, у него возникли проблемы с лёгкими. Ему по состоянию здоровья медики рекомендовали ехать в Крым. Он переехал в г.Керчь, т.к. здесь жили его родственники. Женился в 1951 году, жена Любовь Петровна, 1932 года рождения, проживала в городе Токмак, Запорожской области, с которой он был знаком с 1942 года. Иван Николаевич приехал в Токмак, сделал ей предложение и перевёз на постоянное место жительства в город Керчь. Устроился на работу на Керченский судостроительный завод «Залив» имени Б.Е.Бутомы, где проработал на газорезке до выхода на заслуженный отдых, имеет стаж работы 44 года.

Совместно с женой проживают в счастливом браке 66 лет, воспитали двух дочерей, Надежду 1954 года рождения и Ольгу 1955 года рождения. В настоящее время супруги окружены вниманием, любовью и теплом своих детей и внуков.

Иван Николаевич выразил благодарность за оказанное внимание со стороны Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и прибывших гостей.

Заведующая отделением срочного социального обслуживания Олешко Антонина Васильевна

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