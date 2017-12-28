90-летний юбилей ветерана ВОВ Норенко Матрёны Алексеевны

Свой 90-летний юбилей 27 декабря отметила жительница города-героя Керчи, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда Норенко Матрёна Алексеевна.

Поздравить юбиляра пришли заведующая социально-медицинским отделением Комплексного центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Керчи Ольга Пересыпкина и социальный работник Людмила Филонова.

Вместе с пожеланиями здоровья, бодрости и праздничного настроения гости вручили юбиляру персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина.

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Норенко Матрёна Алексеевнародилась 27 декабря 1927 года в селе Петрушино, Новосибирской области, в многодетной семье, где воспитывалось пятеро детей, самой младшей была Матрёна. Рождалась новая страна – Советский Союз. Глава семьи Рыжих А.Н. направляется на строительство Туркменской железной дороги, в качестве прораба, затем была Херсонская область, строительство Дома пионеров в станице Новославянск, Краснодарского края, другие стройки и всюду семья следовала за отцом. В 1939 году семья переезжает в город Керчь и получает участок под строительство дома на окраине города. Улица называлась Прямая, затем улица Первая Аджимушкайская, а сейчас это улица им. Гагарина. По этой дороге во время Великой Отечественной войны фашисты возили на расстрел мирное население города. Матрёна Алексеевна одна из немногих оставшихся свидетелей этих страшных преступлений фашистов в годы Великой Отечественной войны. Сейчас на этом месте установлен памятник погибшим. Матрёна Алексеевна помнит подвиг лётчика, попавшего в плен к немцам и угнавшего самолет вместе с немецким генералом на советскую территорию с маленькой взлетной полосы, которая располагалась перед посёлком Аджимушкай и много других событий этой страшной войны.

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В 1944 году началось восстановление разрушенного города, заводов и больниц, торгового порта, учреждений, городской типографии, где и начала свою трудовую деятельность Норенко Матрёна Алексеевна. Более 40 лет проработала Матрёна Алексеевна в Керченской городской типографии переплетчиком. Трудилась с полной отдачей, занималась общественной работой, была активной комсомолкой, затем коммунистом, в 1979 году избиралась депутатом городского совета.

За многолетний добросовестный труд переплетчик высшего разряда Норенко Матрёна Алексеевна награждена многочисленными (39) грамотами и благодарностями, её фотография украшала городскую и областную доски Почета, ее имя занесено в Книгу Почета города-героя Керчь, она награждена орденом «Знак Почёта», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда»и многими юбилейными медалями.

Свой знаменательный юбилей Матрёна Алексеевна встречает в кругу семьи, где ее любят и почитают, где сын и дочь заботятся о матери, а внуки и правнучка радуют сердце.

Матрена Алексеевна выразила искреннюю признательность за оказанное внимание со стороны Президента Российской Федерации Владимира Путина,пожелала Президенту победить в выборах и процветания нашей стране.

Заведующая социально-медицинским отделением Пересыпкина Ольга Александровна

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