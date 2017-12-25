90-летний юбилей ветерана ВОВ Новиковой Ольги Пантелеевны

Свой 90-летний юбилей 23 декабря отметила жительница города-героя Керчь, ветеран Великой Отечественной войны Новикова Ольга Пантелеевна.

Поздравить юбиляра и вручить персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина пришла заведующая отделением дневного пребывания №1 Комплексного центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Керчи Рудюк Елена.

В тёплой душевной обстановке поздравила юбиляра, выразила благодарность за труд в тяжёлые годы войны и в послевоенное время, пожелала крепкого здоровья, счастья, тёплого семейного уюта.

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Новикова Ольга Пантелеевна родилась 23 декабря 1927 г. в деревне Великоселье, Джанкойского района, в многодетной семье. Отец был кузнецом, мать работала в колхозе, в семье воспитывалось семеро детей. Когда Ольга Пантелеевна перешла в пятый класс, началась Великая Отечественная война, и о школе пришлось забыть. До 1944 года жила в деревне, помогала матери. В апреле 1944 года освободили Керчь от немецко-фашистских захватчиков, Ольгу Пантелеевну и ещё 17 человек парней и девушек по комсомольской путёвке отправили восстанавливать Камыш-Бурунский железорудный комбинат. В Керчи она встретила своего будущего мужа, военного моряка, вышла замуж. В браке супруги прожили 47 лет, воспитали троих детей, двух дочерей и сына. С 1957 года Ольга Пантелеевна работала в детском противотуберкулёзном санатории «Керчь», откуда в 1977 году ушла на заслуженный отдых. Имеет многочисленные грамоты и благодарности от руководства санатория.

У Ольги Пантелеевны большая и дружная семья, 7 внуков, 8 правнуков и 1 праправнук.

За заслуги перед Родиной Ольга Пантелеевна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «Ветеран труда» и многими юбилейными медалями.

Ольга Пантелеевна выразила благодарность за оказанное внимание со стороны Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Заведующая отделением дневного пребывания №1 Рудюк Елена Ивановна

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