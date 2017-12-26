90-летний юбилей ветерана ВОВ Волох Варвары Лукьяновны

Свой 90-летний юбилей 25 декабря отметила жительница города-героя Керчи, ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Волох Варвара Лукьяновна.

В рамках проекта «Старшее поколение» поздравить юбиляра и вручить персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина приехали депутат Керченского городского совета Александр Кискин, заведующая отделением №6 социального обслуживания на дому Комплексного центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Керчи Оксана Никифорова и социальный работник Светлана Шагинова.

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В тёплой душевной обстановке Александр Кискин поздравил юбиляра и выразил благодарность за труд в тяжёлые годы войны и в послевоенное время, пожелал крепкого здоровья и благополучия. Гости вручили юбиляру персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Волох Варвара Лукьяновна родилась 25 декабря 1927 года в посёлке Жуковка, Крымской области, в многодетной семье, где воспитывалось четверо детей. Окончила 8 классов общеобразовательной школы. С первых дней Великой Отечественной войны отец и брат ушли на фронт, брат в 1942 г. погиб. Варвара Лукьяновна помогала взрослым, копала окопы. С 1944 г. работала в рыбколхозе посёлка Жуковка, приёмщиком рыбы. В 1949 г. Варвара Лукьяновна вышла замуж. Муж Волох Николай Григорьевич, участвовал в боях в составе 1-й дивизии сторожевых катеров, мотористом. В 1942 г. был тяжело ранен, награждён медалью за боевые заслуги. С 1958 по 1975 гг. Варвара Лукьяновна работала в магазине продуктовых товаров продавцом. В 1975 году принята на работу на Керченский металлургический завод им. Войкова, в отдел технического контроля, контролёром 5 разряда, откуда в 1983 году ушла на заслуженный отдых.

Николай Григорьевич и Варвара Лукьяновна воспитали троих детей, двух сыновей и дочь. У Варвары Лукьяновны большая и дружная семья, 4 внука и 7 правнувков.

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За заслуги перед Родиной Варвара Лукьяновна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «Ветеран труда» и многими юбилейными медалями.

Варвара Лукьяновна выразила благодарность за оказанное внимание со стороны Президента Российской Федерации Владимира Путина и прибывших гостей.

Заведующая отделением №6 социального обслуживания на дому Никифорова О.В.



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