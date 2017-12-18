90-летний юбилей ветерана ВОВ Ястребовой Антонины Григорьевны

Свой 90-й юбилей 18 декабря отметила житель города-героя Керчи, ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Ястребова Антонина Григорьевна.

В рамках совместного с партией «Единая Россия» проекта «Старшее поколение» поздравить юбиляра и вручить персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина пришли депутат Керченского городского совета Арустамян Валерий Сурикович, заведующая отделением №2 социального обслуживания на дому ГБУ РК «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.Керчи» Туркина Татьяна Михайловна и социальный работник Семенова Татьяна Николаевна.

В теплой душевной обстановке Валерий Сурикович поздравил юбиляра, выразил благодарность за труд в тяжелые годы войны и в послевоенное время, пожелал крепкого здоровья, счастья. Татьяна Михайловна зачитала и вручила персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

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Антонина Григорьевна родилась 18 декабря 1927 года в селе Посудичи, Погарского района, Брянской области, в многодетной семье. Там же пошла в первый класс.

Когда началась Великая Отечественная война Антонина Григорьевна уже закончила 7 классов и в свои не полные 14 лет девочка со своими сверстниками пошла капать окопы, собирать колоски, помогать родному колхозу.

После окончания войны поступила на планово-экономический факультет Донецкого горного техникума. После окончания техникума переехала на постоянное место жительства в город Керчь.

Свою трудовую деятельность Антонина Григорьевна начала в г. Керчи поступив на судостроительный завод «Залив», цех №2 предприятия «Эра», чертежницей, где проработала 25 лет. После увольнения с судостроительного завода «Залив» устроилась на Керченский хлебокомбинат, где проработала ещё 4 года. Откуда в 1982 году вышла на заслуженный отдых.

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В 1951 году Антонина Григорьевна вышла замуж, муж Ястребов Михаил Сергеевич, так же работал на судостроительном заводе «Залив» электриком. В 1952 году родился сын Юрий. Супруги прожили в счастливом браке 45 лет.

В настоящее время Антонина Григорьевна окружена вниманием и заботой со стороны сына и внука.

За заслуги перед Родиной Антонина Григорьевна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «Ветеран труда» и многими юбилейными медалями.

Антонина Григорьевна выразила благодарность и признательность за оказанное внимание со стороны Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и прибывших гостей.

Заведующая отделением №2 социального обслуживания на дому Туркина Татьяна Михайловна

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