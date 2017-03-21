90-летняя керчанка получила в подарок инвалидную коляску

На днях керчанка Галина Петровна Коваль отметила свой 90—летний юбилей. Сегодня инвалида войны и заслуженную керчанку пришло поздравить руководство города.

«Эту мужественную женщину пришли поздравить со мной депутаты городского совета, руководитель Общественного совета города, начальник социальной службы и руководители учебных заведений, которые шефствуют над ветераном. Галина Петровна была тронута таким отношением, а когда детки начали петь песню, специально разученную для ветерана, уже не сдерживала слез», — рассказывает на своей странице в соцсети Лариса Щербула, председатель Керченского горсовета.

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От партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» участнику войны была вручена в подарок инвалидная коляска. Это как нельзя кстати, ведь совсем недавно Галина Петровна пережила серьезную травму, но не сдалась и восстановилась. Сегодня она может ходить сама, но это очень тяжело, учитывая возраст и перенесенную травму.

«Надеюсь, что коляска будет в помощь женщине», — сообщает Лариса Щербула.



Отметим, что в Керчи людей такого возраста осталось совсем немного. Каждый из них ценен и значим для города и его истории.



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