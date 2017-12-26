95-летний юбилей ветерана ВОВ Якимова Михаила Ануфриевича

Свой 95-летний юбилей 25 декабря отметил житель города-героя Керчи, ветеран Великой Отечественной войны Якимов Михаил Ануфриевич.

В рамках проекта «Старшее поколение» поздравить юбиляра и вручить персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина приехали заведующая отделением срочного социального обслуживания Комплексного центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Керчи Антонина Олешко и специалист по социальной работе Светлана Михайлова.

В тёплой душевной обстановке Антонина Олешко поздравила юбиляра, пожелала крепкого здоровья и благополучия.

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Якимов Михаил Ануфриевич родился 25 декабря 1922 года в селе Налинск, Читинской области в многодетной семье, где воспитывалось 10 детей. Во время Великой Отечественной войны старший сын пропал без вести под Москвой. Михаил Ануфриевич закончил 8 классов общеобразовательной школы, затем курсы подготовки в ОСОАВИАХИМе. В 1941 году поступил в Новосибирское лётное авиационное училище, которое закончил ускоренно в течение трёх лет, получил звание младшего лейтенанта лётной авиации. После окончания училища был направлен на железнодорожный узел Трепов. Служил в полку дальней авиации бомбардировщиком, командиром экипажа. Часто вылетали на боевые задания, бомбили так же и Берлин. Участвовал в ожесточённых боях по освобождению от немецко-фашистских захватчиков Будапешта, Кёнигсберга и Берлина. В 1946 году в Польше Михаил Ануфриевич женился. Жена Раиса Ивановна служила в авиаполку метеорологом. В 1946 году полк, где служил Михаил Ануфриевич, был переведён в город Белую Церковь, там у них в 1946 году родилась дочь Галина. В 1949 году авиаполк был переведён на авиабазу в г.Прилуки, где в 1953 году в семье родилась дочь Ирина. Затем Михаил Ануфриевич был переведён на Октябрьский военный аэродром, который был одним из крупнейших аэродромов авиации Черноморского флота СССР. В 1961 году, в звании подполковника, Михаил Ануфриевич демобилизовался из рядов Советской Армии и переехал на постоянное место жительства в город Керчь. После демобилизации с 1961 по 1976 год Михаил Ануфриевич проработал диспетчером на Керченском аэродроме.

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За проявленные отвагу и мужество Михаил Ануфриевич награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги» и многими юбилейными медалями.

За большие заслуги в деле обороны СССР в мирное время, в обеспечении государственной безопасности, награждён двумя орденами Красной Звезды и орденом Богдана Хмельницкого.

Михаил Ануфриевич выразил благодарность и признательность за оказанное внимание со стороны Президента Российской Федерации Владимира Путина и прибывших гостей.

Заведующая отделением срочного социального обслуживания Олешко Антонина Васильевна

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