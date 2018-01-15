«А у нас в квартире газ, а у вас?» Или когда восстановят газоснабжение на Солнечных?

Жители Верхнего и Нижнего Солнечных запросто могли сегодня продлить себе выходные и остаться дома, по уважительной причине, а работаделю объяснить:«В Горгазе так посоветовали – лучше побудьте дома».

С самого утра два, и без того проблемных микрорайона (кто живет на шоссе Героев Сталинграда знает о чем речь, здесь часто отключают воду) остались без газа. Газопровод поврежден. Как сообщил КерчьИНФО начальник службы эксплуатации Станислав, сейчас проводятся работы по перезапуску. Сотрудники керченского Горгаза ходят по квартирам и оповещают жителей о том, что газ подали.

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Поэтому настоятельно рекомендуют не выходить сегодня из дома. Если человека дома нет – «будем решать по каждой ситуации отдельно» – отметил Станислав. Кроме этого, советуют перекрыть краник перед газовым прибором.

Когда дадут газ на Верхнем Солнечном и Нижнем Солнечном?

Работы ведутся в двух районах одновременно. По словам начальника отдела эксплуатации, в течение дня газоснабжение планируют восстановить. В доме по шоссе Героев Сталинграда 52 корпус 2 газоснабжение восстановлено.

Телефон аварийной службы Горгаза в Керчи:

8-978-918-52-44

Если звонить с городского телефона, нужно набирать – 104



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