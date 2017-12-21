А вы уже видели сомкнутый Крымский мост? (свежие фото от КерчьИНФО)

Вчера стало известно, что все пролеты автодорожной части Крымского моста соединились. Мост стал единым целым. Сегодня журналисты КерчьИНФО отправились за свежими фото Керченского моста с мыса Ак-Бурун.

Далеко не каждый может увидеть все детали стройки века с этого ракурса. Здесь очень хорошо видны все этапы строительства на участках от керченского побережья до фарватера.

Первыми бросаются в глаза белоснежные арки. Все внимание приковано к той части, где надвижка стыкуется с автомобильной аркой. Крымский мост уже не разделяют заметные воздушные пробелы. Еще совсем немного и все 19 км можно будет пройти пешком.

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Тем временем, мостостроители продолжают забивать сваи. Внешне гидромолот неподвижен, но характерный стук раздается именно от него.

Даже в холодную погоду, на смотровую площадку на территории Крепости «Керчь» приходят посетители. После вчерашних новостей о соединении моста многие захотели увидеть его своими глазами.

Крымский мост. Актуальные фото 21 декабря 2017 года

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