А вы уже видели сомкнутый Крымский мост? (свежие фото от КерчьИНФО)

А вы уже видели сомкнутый Крымский мост? (свежие фото от КерчьИНФО)
Декабрь 21 17:46 2017

Вчера стало известно, что все пролеты автодорожной части Крымского моста соединились. Мост стал единым целым. Сегодня журналисты КерчьИНФО отправились за свежими фото Керченского моста с мыса Ак-Бурун

Далеко не каждый может увидеть все детали стройки века с этого ракурса. Здесь очень хорошо видны все этапы строительства на участках от керченского побережья до фарватера.

Первыми бросаются в глаза белоснежные арки. Все внимание приковано к той части, где надвижка стыкуется с автомобильной аркой. Крымский мост уже не разделяют заметные воздушные пробелы. Еще совсем немного и все 19 км можно будет пройти пешком.

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Тем временем, мостостроители продолжают забивать сваи. Внешне гидромолот неподвижен, но характерный стук  раздается именно от него.

Даже в холодную погоду, на смотровую площадку на территории Крепости «Керчь» приходят посетители. После вчерашних новостей о соединении моста многие захотели увидеть его своими глазами.

Крымский мост. Актуальные фото 21 декабря 2017 года

 

 

 

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