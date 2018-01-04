А знаете ли Вы? Интересные факты о Боспорском царстве

Журналисты kerchinfo.com, опираясь на выступление известного российского арехеолога Николая ФЕДОСЕЕВА, подготовили подборку интересных исторических фактов о Боспорском царстве, древнем Крыме и Керчи.

Как и откуда появился полуостров Крым?

Крым, в геологическом смысле, является поднятым морским дном. Именно поэтому повсеместно на территории полуострова находится так называемый «ракушняк», представляющий собой окаменелые ракушки. Кроме того, некоторые области полуострова представляют собой мшанковые основания рифа.

Сколько курганов находится в Крыму?

Керчь-Еникальский градоначальник Филипп Филиппович Вигель (1786 – 1856 гг.) попытался сосчитать количество курганов на территории полуострова и, досчитав до 2 000 (что составляло меньше половины), сбился и прекратил свой подсчет.

В Керченском историко-археологическом музее есть карта 1830 года, которую изобразил топограф Литвиненко в целях сосчитать количество крымских курганов (раскопанных и нет).

Курганы на территории Боспорского царства начали возникать в начале IV века.

Что такое «уступчатый курган»?

Уступчатый курган – это сооружение, предназначенное для одного человека. Именно в таких курганах археологи обнаруживают самые ценные находки. Артефакты, найденные исследователями в уступчатых курганах Боспорского царства, хранятся в знаменитых музеях мира: Эрмитаж (Санкт-Петербург), Метрополитен – музей (Нью-Йорк), Лувр (Париж), Берлинский музей.

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Как в Боспорском царстве хоронили простых людей?

Людей, не имевших средств на сооружение каменного объекта, хоронили в черепичных склепах. Черепица была весьма доступным строительным материалом, ее можно было обнаружить повсеместно. Из черепицы сооружался своеобразный склеп, куда и помещали умершего.

Маленьких детей из простых семей хоронили в обычных амфорах.

Откуда в курганах Боспорского царства столько золота?

Богатство Боспорского царства было основано на торговле. Боспор торговал зерном, которое шло в Афины, а оттуда в Боспор шло вино, которое являлось ценнейшим продуктом того времени.

Сколько стоила амфора вина, которое Боспорское царство продавало варварам?

На амфору вина из Боспорского царства варвары были готовы обменять корабль зерна.

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Когда появилось Боспорское царство?

Официально считается, что Боспорское царство возникло в VI в. до н .э. Однако на данный момент существуют находки, которые свидетельствуют о более раннем возникновении этой могучей державы (VIII – VII в. до н. э.). В частности, к таким находкам относятся артефакты, обнаруженные Владимиром ТОЛСТИКОВЫМ в ходе экспедиции на горе Митридат в Керчи.

Какую функцию выполняла Керчь в древнее время?

Керчь – город, который издавна находился на перекрестке всех морских и сухопутных дорог. Через город прошло огромное количество племен: половцы, сарматы, савроматы, скифы, киммерийцы и мн. др.

Кто жил в кургане Госпитальный?

Курган Госпитальный содержит изображения гуннских художников. В кургане имеются свидетельства о том, что там жили люди (следы огня и очагов).

Какие территории Крыма были заселены первыми?

Царь Агэт выделил земли на горе Митридат для первых поселенцев Крыма. Тогда на полуостров пришли самосцы, милетцы, афиняне и мн. др.

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Существуют ли письменные исторические документы времен Боспорского царства?

Единственным письменным источником является работа Диодора Сицилийского.

Кроме этого, до нашего времени сохранились различные свинцовые дощечки с надписями, которые чаще всего содержат проклятия, а иногда – письма (остраконы).

Существовали ли древние проклятия в Боспорском царстве?

На данный момент Боспор занимает первое место по количеству найденных свинцовых табличек, содержащих проклятия.

Интересным является случай нахождения проклятия, содержащего только одно многократно повторяющееся слово: «Анонимус». Проклятие было свернуто, пробито гвоздем и приколочено к дереву.

Кем являлись боспоряне?

Боспоряне представляли собой эллинизированных варваров. По своей сути жители Боспорского царства были варварами, хотя культура, язык и религия у них были греческими. Тем не менее, культура Боспорского царства значительно отличается от культуры Древней Греции.

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