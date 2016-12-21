Во время схода граждан администрация Керчи заверила, что часть Комсомольского парка не является «парковой зоной», что позволяет застраивать данную территорию. Активисты города вступили в эмоциональный диалог с представителями руководства Керчи, категорически не соглашаясь с решением чиновников.

В Керчи состоялся сход граждан с руководством города по вопросам границ парков на территории города Керчь и их застройки.

Необходимость в проведении данного мероприятия заключалась в старте строительства жилого дома на территории Комсомольского парка. Этот феномен крайне обеспокоил не только горожан близлежащих домов, но и всех небезразличных жителей Керчи.

Прежде всего, керчан волновала законность возникновения стройки на территории парковой зоны, ведь в 1984 году существовал генеральный план города, согласно которому данная территория не подлежит застройке. Однако как сообщил в ходе схода граждан заместитель главы администрации Романа Кириченко, генплан 1984 года давно отменили.

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«Мы на сегодняшний день проживаем в Керчи на основании существующей градостроительной документации – это генеральный план, который утвержден в 2011 году и план зонирования, который утвержден в 2012 году», — отметил чиновник.

Также Роман Кириченко заверил, что территория, огражденная в Комсомольском парке не является парковой зоной и находится в зоне жилых застроек. Чиновник отметил, что это подтверждает план зонирования.

Этот факт вызвал бурю негодования со стороны присутствующих:

«Зачем нам такой генплан, который разрешает застраивать парки. Его нужно отметить!», — эмоционально высказывались горожане, не сдерживая своего возмущения, требуя референдума об отмене генплана 2011 года.

Руководство города, в лице Романа Анатолиевича, заявило, что отмена действующего генерального плана — не рациональный шаг, поскольку это сделает невозможным оформление каких-либо земельных и градостроительных документов ни для жителей, ни для предприятий.

«В связи с этим на сегодняшний день разрабатывается новый генеральный план Керчи. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено 22 миллиона рублей. Первые картосхемы и наработки уже зашли в администрацию. Мы их изучаем. Завершение работы планируется в конце первого квартала 2017 года. Затем будут назначены публичные слушания, и уже в июле 2017 года мы сможем получить действующий генеральный план города», — сообщил заместитель главы администрации Керчи.

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Более того, Роман Анатолиевич заверил, что сегодня управлением архитектуры и градостроительства подготовлено техническое задание на вынос границ парков в натуру, с целью постановки их на кадастровый учет и недопущения застройки парковых территорий.

Что касается территории парка, застройка которой и вызвала столь бурный общественный резонанс, администрация Керчи не в полномочиях что-либо предпринять, поскольку еще в 2012 году городская руководство города разрешила разработку документации землеустройства по отводу земельного участка 1500 м2 в Комсомольском парке юридическому лицу. Следовательно, в 2016 году данное юрлицо имеет все основания для завершения оформления прав на земельный участок и последующее строительство.

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«Если у человека есть собственность, то ее можно изъять только на основания каких-то финансовых возмещений. Кто будет их осуществлять?», — отметил чиновник.

Также руководство администрации города заявило, что готовы к компромиссам с жителями города и пообещали рассмотреть все резолюции, которые к ним поступят.

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