Администрация приглашает неравнодушных керчан на субботник

Администрация города приглашает керчан принять участие в субботнике, который состоится 30 ноября в Молодежном парке.



Благодаря совместной работе администрации города Керчи, депутатского корпуса, населения города масштабная реконструкция по благоустройству всеми любимого Молодежного парка в Аршинцево близится к завершению. Для нас всех это огромный шаг.

Всех неравнодушных жителей города призываем присоединиться и принять участие в предстоящем субботнике, который начнется в 10:00. Комфорт начинается тогда, когда жители понимают и принимают ответственность за свое пространство и начинают помогать организовывать его для себя.

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Также администрация города обращается к руководителям предприятий, высших учебных заведений, общественным организациям и отделениям политических партий с просьбой присоединиться к этому важному для Керчи мероприятию.

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