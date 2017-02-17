«Адмирал Серебряков» пополнил ледокольный флот Керченского моста

«Адмирал Серебряков» пополнил ледокольный флот Керченского моста
Февраль 17 11:15 2017

В керченскую акваторию прибыл буксир «Адмирал Серебряков». Судно пополнит ледокольный флот Керченского моста и разгрузит сложную ледовую ситуацию. В Азово-Черноморский бассейн судно прибыло вечером 15 февраля. С помощью барж буксир перевозит  трубосваи к зоне работ в керченской акватории.

Буксирное судно «Адмирал Серебряков» помогает строителям Керченского моста. Буксир ледяного класса Ice R3 осуществляет проводку барж от временно-сооружённой пристани на  Тузле до фарватера Керчь-Еникальского канала.

Несмотря на сложные погодные условия и обледенение пролива — Керченский мост продолжают возводить в штатном режиме. На сегодня в Таманском заливе величина льда составляет 10-12 см, такая толщина льда никак не грозит  временным и основным конструктивам стройки моста.

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По предварительным данным синоптиков в ближайшие два дня ожидается улучшение ледовой ситуации в Азово-Черноморских водах. Ветер поменяет своё направление на южное и дрейфующие льды уплывут из Керченского пролива на север.

Напомним, что 15 февраля, в среду в воды Керченского пролива на помощь ледокольному флоту присоединился буксир «Адмирал Серебряков», принадлежащий Азово-Черноморскому бассейновому филиалу ФГУП «Росморпорт. Благодаря реализованной  работе ледникового флота, который управляет ледовой обстановкой в проливе  — Керченский мост продолжают строить даже в сложных погодных условиях.

 



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