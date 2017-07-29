Аэросъемка с помощью дрона: как легально запускать беспилотники в Крыму?

В Крыму, особенно на ЮБК, местные жители или туристы все чаще пользуются дронами и коптерами для развлечения или видеосъемки с высоты птичьего полета. Однако немногие знают, что для каждого такого вылета нужно получить разрешение, иначе можно нарваться на штраф. Как и где его получить, читайте в материале сайта КерчьИНФО.
Согласно российскому законодательству, для запуска любого беспилотного летательного аппарата (дрона, коптера и т. д.), независимо от веса и высоты полета необходимо получать разрешение на использование воздушного пространства (ИВП).
«Выполнение полетов беспилотными летательными аппаратами в воздушном пространстве класса «С» (разрешаются полеты, выполняемые по правилам полетов по приборам и правилам визуальных полетов, — прим. Ред.) осуществляется согласно «Федеральных правил использования воздушного пространства на основании установленного местного режима, плана полета (заявки на использование воздушного пространства) и разрешения на ИВП.
Заказать аэросъемку с квадрокоптера можно на сайте http://dron-crimea.ru
Для того, чтобы запустить квадрокоптер или дрон, потребуется пройти следующую процедуру:
Кроме того, если планируется провести аэросъемку с дрона в населенном пункте, то понадобится еще и разрешение на полеты от администрации муниципального образования.
Вместе с тем крымским владельцам квадрокоптеров не обязательно лично посещать ЗЦ ЕС ОрВД в Ростове-на-Дону для получения разрешения на использование воздушного пространства — санкцию можно получить дистанционно.
«Если вы будете использовать квадрокоптер, необходимо устанавливать местный режим. Его устанавливает зональный центр. Можно отправить представление на установление режима и план полета воздушного судна по электронной почте. Все это делается дистанционно, ваше присутствие здесь абсолютно не нужно», — отвечает на вопросы владельцев дронов филиал Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ «Аэронавигация Юга.
Читайте: Новое видео: Керченский мост с квадрокоптера
Там также отметили, что, прежде всего, перед запуском беспилотного летательного аппарата свои действия необходимо согласовать с Симферопольским РЦ (филал «Крымаэронавигация», — прим. ред.).
«Необходимо сообщить, в каком районе вы будете работать, на какой высоте, у вас могут попросить разрешение от местной администрации», — добавили в ростовском филиале госкорпорации.
В случае несоблюдения законодательства крымчанам грозит ответственность, а нарушителей будут выявлять правоохранители: если это обычная территория, то органы полиции, если приграничная — то ФСБ, если это объекты госохраны — федеральная служба охраны.
Телефон: +7 (863) 27-33-102
e-mail: office@yug.gkovd.ru
телефон: (3652) 605-211
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: