Аэросъемка с помощью дрона: как легально запускать беспилотники в Крыму?

В Крыму, особенно на ЮБК, местные жители или туристы все чаще пользуются дронами и коптерами для развлечения или видеосъемки с высоты птичьего полета. Однако немногие знают, что для каждого такого вылета нужно получить разрешение, иначе можно нарваться на штраф. Как и где его получить, читайте в материале сайта КерчьИНФО.

Как и где получить разрешение на полет квадрокоптера в Крыму?

Согласно российскому законодательству, для запуска любого беспилотного летательного аппарата (дрона, коптера и т. д.), независимо от веса и высоты полета необходимо получать разрешение на использование воздушного пространства (ИВП).

«Выполнение полетов беспилотными летательными аппаратами в воздушном пространстве класса «С» (разрешаются полеты, выполняемые по правилам полетов по приборам и правилам визуальных полетов, — прим. Ред.) осуществляется согласно «Федеральных правил использования воздушного пространства на основании установленного местного режима, плана полета (заявки на использование воздушного пространства) и разрешения на ИВП.

Заказать аэросъемку с квадрокоптера можно на сайте http://dron-crimea.ru

Для того, чтобы запустить квадрокоптер или дрон, потребуется пройти следующую процедуру:

подать предоставление на установление местного режима (МР) в Зональный Центр Единой Системы Организации Воздушного Движения (ЗЦ ЕС ОрВД) в Ростове-на-Дону за 3 суток;

за день до использования дрона необходимо предоставить ЗЦ ЕС ОрВД детальный маршрут полета с его траекторией;

за два часа до намеченного полета владелец дрона должен предупредить диспетчера Симферопольского районного центра (РЦ) о предстоящем пилотировании;

не менее чем за час до запланированного времени взлета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) получить разрешение от диспетчера;

при взлете и посадке необходимо снова связаться с диспетчером

Кроме того, если планируется провести аэросъемку с дрона в населенном пункте, то понадобится еще и разрешение на полеты от администрации муниципального образования.

За разрешением на полет дрона в Ростов-на-Дону ехать не нужно

Вместе с тем крымским владельцам квадрокоптеров не обязательно лично посещать ЗЦ ЕС ОрВД в Ростове-на-Дону для получения разрешения на использование воздушного пространства — санкцию можно получить дистанционно.

«Если вы будете использовать квадрокоптер, необходимо устанавливать местный режим. Его устанавливает зональный центр. Можно отправить представление на установление режима и план полета воздушного судна по электронной почте. Все это делается дистанционно, ваше присутствие здесь абсолютно не нужно», — отвечает на вопросы владельцев дронов филиал Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ «Аэронавигация Юга.

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Там также отметили, что, прежде всего, перед запуском беспилотного летательного аппарата свои действия необходимо согласовать с Симферопольским РЦ (филал «Крымаэронавигация», — прим. ред.).

«Необходимо сообщить, в каком районе вы будете работать, на какой высоте, у вас могут попросить разрешение от местной администрации», — добавили в ростовском филиале госкорпорации.

В случае несоблюдения законодательства крымчанам грозит ответственность, а нарушителей будут выявлять правоохранители: если это обычная территория, то органы полиции, если приграничная — то ФСБ, если это объекты госохраны — федеральная служба охраны.

Контакты государственных служб для получения разрешения аэросъемки с квадрокоптера

Зональный Центр Единой Системы Системы Организации Воздушного Движения:

Телефон: +7 (863) 27-33-102

e-mail: office@yug.gkovd.ru

Диспетчер Симферопольского районного центра (РЦ):

телефон: (3652) 605-211

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