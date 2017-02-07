Бар-ресторан «Камелот» приглашает керчан и гостей города разнообразить будни в стенах своего уютного заведения.
Скажите: «Нет»» пассивному отдыху на диване, бесконечному просмотру телевизора и протиранию штанов в офисе допоздна! Пока вы грустите, жизнь проходит!
Коллектив бара-ресторана «Камелот» подготовил для вас незабываемые мероприятия, которые наверняка понравятся вам, вашим близким и друзьям!
9 февраля – Stand Up & Comedy SHOW «ЖОРА»!
Приходи и получи заряд юмора и позитивных эмоций! Спешите заказать билеты для себя и своих близких!
Участники: Александр Нинидзе, Андрей Антоненко, Георгий Бондаренко, Ольга Дронова, Сергей Буянов.
Билеты: по предпродаже — 250р, в день выступления — 300р
Начало в 20:00
10 февраля — зажигательная живая музыка и дискотека до поздней ночи!
На сцене для Вас играют: Shpilly Beavers, The Pscoff, Boozy Band.
Старт: в 20:00, до 22:00 вход свободный.
12 февраля – детский праздник ко Дню Валентина
Присутствующих ожидает мастер-класс от шеф-повара по изготовлению печенья в виде валентинок, игры и отличное настроение.
Вход бесплатный
Начало в 12:00 (каждое воскресенье)
14 февраля – Вечер всех влюбленных в диско-холл «Камелот»!
Гостей ожидает живая музыка, чарующие звуки скрипки, выступление артистов, трогательное поздравление и конкурсы от Наталии Пушиной, достойные призы от спонсоров вечера. Специалисты сообщества «Свадьба де Luxe » приятно порадуют участников и победителей: моментальное фото на память, подарочные сертификаты, сладкое угощение от кондитеров, а также вы сможете заглянуть в мир современной моды вечерних и свадебных платьев.
Начало в 20:00
Девушкам вход свободный
23 февраля — Stand Up & Comedy SHOW «ЖОРА»!
Участники юмористического шоу вновь заставят вас смеяться над собой и окружающими до боли в животе. Ты не можешь этого пропустить!
24 февраля – вечер живой музыки с группой Flat Band и завораживающим голосом вокалистки Эдие Менакаевой.
25 февраля – дискотека 80х!
Путешествуй во времени с «Камелотом». В одно мгновение очутись в незабываемой атмосфере раскрепощенных восьмидесятых. Расслабься и просто двигайся в так такой любимой музыки.
26 февраля – семейный праздник «Масленица».
Гостей ожидает много игр, веселых конкурсов с Натальей Пушиной, сожжение чучела и много всего!