ДК «Корабел» в феврале 2017 года подготовил для жителей и гостей Керчи массу развлекательных мероприятий.

Каждый сможет найти для себя что-то по интересам: и встречи для людей почетного возраста, и рок-концерты для любителей хорошей музыки и даже праздничный бал для студентов.

Афиша ДК «Корабел» на февраль

5 февраля

15:00 Концертно-развлекательная программа. Вечер отдыха для людей ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА, (Малый зал).

11 февраля

19:00 Концертно-развлекательная программа «Любовный треугольник», (Малый зал).

14 февраля

19:00 Концертная шоу-программа для любителей песен Земфиры, Кипелова и качественного звука. Рок-хиты в исполнении группы «Resonance», (Театральный зал).

18 февраля

16:00 Конкурсная программа «Бал влюбленных РСМ».

19 февраля

15:00 Концертно-развлекательная программа. Вечер отдыха для людей ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА, (Малый зал).

23 февраля

18:00 Концертно-развлекательная программа «Служу куражу!», (Малый зал).

19:00 Концертная шоу-программа. Концерт группы «Рождество», (Театральный зал).

24 февраля

16:00 Конкурсная программа для студентов КГМТУ «Курсантский бал», (Театральный зал).

25 февраля

13:00 Детская познавательно-развлекательная программа «В гостях у сказки», (Малый зал).

Юмор-шоу «ХА-ХА-БАТЛ», (Театральный зал).

Касса: +7 978 853 30 35

Керчане, пусть вас не пугает зимние морозы за окном. Уютная и дружественная атмосфера на мероприятиях в ДК «Корабел» согреет каждого!

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