ДК «Корабел» в феврале 2017 года подготовил для жителей и гостей Керчи массу развлекательных мероприятий.
Каждый сможет найти для себя что-то по интересам: и встречи для людей почетного возраста, и рок-концерты для любителей хорошей музыки и даже праздничный бал для студентов.
Афиша ДК «Корабел» на февраль
5 февраля
15:00 Концертно-развлекательная программа. Вечер отдыха для людей ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА, (Малый зал).
11 февраля
19:00 Концертно-развлекательная программа «Любовный треугольник», (Малый зал).
14 февраля
19:00 Концертная шоу-программа для любителей песен Земфиры, Кипелова и качественного звука. Рок-хиты в исполнении группы «Resonance», (Театральный зал).
18 февраля
16:00 Конкурсная программа «Бал влюбленных РСМ».
19 февраля
15:00 Концертно-развлекательная программа. Вечер отдыха для людей ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА, (Малый зал).
23 февраля
18:00 Концертно-развлекательная программа «Служу куражу!», (Малый зал).
19:00 Концертная шоу-программа. Концерт группы «Рождество», (Театральный зал).
24 февраля
16:00 Конкурсная программа для студентов КГМТУ «Курсантский бал», (Театральный зал).
25 февраля
13:00 Детская познавательно-развлекательная программа «В гостях у сказки», (Малый зал).
Юмор-шоу «ХА-ХА-БАТЛ», (Театральный зал).
Касса: +7 978 853 30 35
Керчане, пусть вас не пугает зимние морозы за окном. Уютная и дружественная атмосфера на мероприятиях в ДК «Корабел» согреет каждого!