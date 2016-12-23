Новый год все ближе, и это значит, в Керчи становится все больше тематических развлекательных мероприятий.

Редакция KerchINFO.com публикует афишу мероприятий, которые состоятся в Керчи на 24 и 25 декабря.

Каждый сможет найти для себя что-то интересное и как следует отдохнуть на выходных.

24 декабря

11:00 и 14:00 — в «КДК «Корабел» пройдет «Ледяной поцелуй» спектакль-мюзикл

12:00 в «Детской школе искусств им. Р. В. Сердюка» состоится утренник «Елочка зажгись» для хореографического отделения МБУ ДО

12:00 Дворец спорта «Судостроитель». Спортивные соревнования по спортивной акробатике «Новогоднее первенство года»

15:00 пл. Ленина, Новогодний разгуляй «Новый год спешит к нам в гости, самый новый, Новый год. Дед Мороз его нам по снегу привезёт»

16:00 пл. Ленина, Новогоднее народное караоке «С новым городом, Керчь!»

18:00 пл. им. Ленина. Зажжение огней на городской Новогодней елке и праздничный концерт «Счастьем пусть в ваш дом войдёт яркий, щедрый Новый год!

25 декабря

25 декабря 2016 года по адресу: г. Керчь, ул. Войкова, 30, в районе «Детская школа искусств им. Р.В. Сердюка» состоится сельскохозяйственная ярмарка «Выходного дня».

12:00 в Библиотеке им. В. Г. Белинского пройдет час-забав «У ворот, у ворот постучался Новый год»

14:00 в Библиотеке им. В. Г. Белинского будут новогодние посиделки «Новый год у ворот, он сюрпризы нам несет!»

15:00 на пл. Ленина планируется новогодний разгуляй «Новый год спешит к нам в гости, самый новый, Новый год. Дед Мороз его нам по снегу привезёт»

16:00 на пл. Ленина состоится новогоднее народное караоке «С новым городом, Керчь!»

В кинотеатре «Украина» на выходных идет показ фильмов:

Пассажиры 2D; 3D — (фантастика, драма, мелодрама, приключения — 116 мин) 16+

Изгой-один: Звездные войны. Истории 2D; 3D — (фантастика, боевик, приключения — 133 мин) 12+

Моана 3D — (мультфильм, мюзикл, фэнтези, приключения, семейный — 103 мин) 6+

Елки 5 2D — (семейный, комедия — 88 мин) 6+

Дед Мороз. Битва Магов 2D — (фэнтези, семейный, приключения — 117 мин) 6+

Призрачная красота 2D — (драма — 97 мин) 16+

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