Традиционно, каждую неделю, редакция KerchINFO.com перед выходными подготавливает афишу развлекательных и культурных событий, которые помогут керчанам и гостям города отвлечься от работы, и развеять серые будни.

Грядущие выходные в Керчи будут разнообразны: ярмарки для ценителей крымских продуктов, шумные вечеринки и новинки кино на большом экране.

11 февраля (суббота)

9:00 ярмарка на оптовом рынке по адресу ул. Горького 3и

9:00 ярмарка крымских производителей в нестационарных торговых местах по адресам: ул. Орджоникидзе, 47/11, 90, 103/2, 111-115; ул. Индустриальное шоссе, 3; ул. Буденного, 30; ул. Ульяновых,1, 1б, 3; ул. Осипенко; — район Верхний Солнечный

10:00 турнир по Дзюдо в ДК «Судостроитель»

19:00 концертно — развлекательная программа, посвящённая Дню всех влюблённых «Любовный треугольник», малый зал ДК «Корабел»

20:00 концерт Shpilly Beavers, The Pscoff, Boozy Band в Диско Холле «Камелот»

23:00 полуфинал конкурса красоты «Битва красавиц» ночной клуб «Lime»

12 февраля (воскресенье)

9:00 Ярмарка на оптовом рынке по адресу ул. Горького, 3и

9:00 Ярмарка крымских производителей в нестационарных торговых местах по адресам: ул. Орджоникидзе, 47/11, 90, 103/2, 111-115; ул. Индустриальное шоссе, 3; ул. Буденного, 30; ул. Ульяновых,1, 1б, 3; ул. Осипенко; — район Верхний Солнечный.

В кинотеатре «Украина» на выходных идёт показ фильмов:

На пятьдесят оттенков темнее 2D — (драма, мелодрама — 115 мин)

Лего Фильм: Бэтмен 3D — (мультфильм, фэнтези, боевик — 104 мин)

Притяжение 2D; 3D — (фантастика — 130 мин)

Звонки 2D — (ужасы, драма — 102 мин)

Обитель зла: Последняя глава 3D (предпоказ) — (ужасы, фантастика, боевик, триллер — 106 мин)

Джон Уик — 2 2D — (боевик, триллер, криминал — 122 мин)

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