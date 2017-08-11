Афиша Керчи на 12 августа

Лето — пора, когда не хочется сидеть дома. Каникулы и отпуска дают возможность проводить больше времени на улице и посещать городские мероприятия.
В эту субботу керчан и гостей города ожидают мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника, а также концертная программа в ДК «Корабел».
12 августа (суббота)
9:00 — соревнования по плаванию среди детей на Водной станции
12:00 — блиц-турнир по шахматам в ДС «Судостроитель»
16:00 — турнир по стритболу на спортивной площадке городской набережной
19:00 – Концертная программа С.Разиной и В.Салтыкова в ДК «Корабел»
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