Афиша Керчи на 12 августа

Лето — пора, когда не хочется сидеть дома. Каникулы и отпуска дают возможность проводить больше времени на улице и посещать городские мероприятия.

В эту субботу керчан и гостей города ожидают мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника, а также концертная программа в ДК «Корабел».

12 августа (суббота)

9:00 — соревнования по плаванию среди детей на Водной станции

12:00 — блиц-турнир по шахматам в ДС «Судостроитель»

16:00 — турнир по стритболу на спортивной площадке городской набережной

19:00 – Концертная программа С.Разиной и В.Салтыкова в ДК «Корабел»

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