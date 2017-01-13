Традиционно, каждую неделю, редакция KerchINFO.com перед выходными подготавливает афишу развлекательных и культурных событий, которые помогут керчанам и гостям города отвлечься от работы, и развеять серые будни.

Грядущие выходные в Керчи будут разнообразны: спортивные соревнования, битва разумов, кастнг на спортивный проект и киноновинки на любой вкус.

14 января (суббота)

12.00 Начнётся первенство г. Керчи по шахматам среди мужчин во Дворце спорта «СУДОСТРОИТЕЛЬ»

15 января (воскресенье)

12.00 Начнётся первенство г. Керчи по шахматам среди мужчин во Дворце спорта «СУДОСТРОИТЕЛЬ».

13.00 В фитнес-клубе GO!SPORT, состоится кастинг на участие в ВВ проекте и проекте Re-Start.

14:00 Стартуют городские соревнования по танцевальному спорту «Зимняя фантазия» по адресу: ул. Вокзальное шоссе 36

Также в Симферополе 15 января состоится седьмой тур чемпионата Республики Крым по баскетболу сезона 2016/2017 среди мужских команд. Керчь будет представлять баскетбольный клуб «Океан».

В кинотеатре «Украина» на выходных идет показ фильмов:

Кредо убийцы — 2D; 3D (фантастика, фэнтези, боевик, приключения — 115 мин)

Почему он? — 2D (комедия — 111 мин)

Три богатыря и Морской царь — 2D (мультфильм, комедия, приключения, семейный — 75 мин)

Викинг — 2D (история, драма — 133 мин)

Не стучи дважды — 2D (ужасы — 93 мин)

Монстр-траки — 3D(фантастика, боевик, комедия. семейный — 104 мин)

Закон ночи — 2D (драма, криминал — 128 мин)

Снежная королева 3. Огонь и лед — 2D; 3D (мультфильм, комедия, приключения, семейный — 89 мин)

2+1 — 2D (семейный, комедия — 118 мин)

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