Афиша Керчи на 18-19 февраля

Традиционно, каждую неделю, редакция KerchINFO.com перед выходными подготавливает афишу развлекательных и культурных событий, которые помогут керчанам и гостям города отвлечься от работы, и развеять серые будни.

Грядущие выходные в Керчи будут разнообразны: ярмарки для ценителей крымских продуктов, шумные вечеринки и новинки кино на большом экране.

18 февраля (суббота)

9:00 Cельскохозяйственная ярмарка ул. Войкова 30

10:00 Чемпионат среди дворовых футбольных команд в спорткомплексе «Спартак» санатория «Керчь-Москва»)

17:00 Конкурсная программа «Бал влюбленных РСМ» в фойе 2 этажа ДК «Корабел»

20:00 Молодежная конкурсная программа «Fashion show 2017» в «Look bar». Лучшие коллекции, яркая шоу программа и призы для гостей.

19 февраля (воскресенье)

12:00 «Камелот» приглашает на бесплатный детский праздник. Мастер-класс по оригами и школа поварят.

15:00 Концертно-развлекательная программа «Вечер отдыха для людей золотого возраста» в малом зале ДК «Корабел»

В кинотеатре «Украина» на выходных идёт показ фильмов:

На пятьдесят оттенков темнее 2D — (драма, мелодрама — 115 мин)

Лего Фильм: Бэтмен 3D — (мультфильм, фэнтези, боевик — 104 мин)

Притяжение 2D; 3D — (фантастика — 130 мин)

Обитель зла: Последняя глава 3D (предпоказ) — (ужасы, фантастика, боевик, триллер — 106 мин)

Джон Уик — 2 2D — (боевик, триллер, криминал — 122 мин)

Великая стена 2D; 3D — (фэнтези, боевик, триллер, приключения — 104 мин)

Гуляй, Вася 2D — (комедия — 90 мин)

Балерина 3D — (мультфильм, мюзикл, приключения, семейный — 90 мин)

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