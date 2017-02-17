Афиша Керчи на 18-19 февраля

Традиционно, каждую неделю, редакция KerchINFO.com перед выходными подготавливает афишу развлекательных и культурных событий, которые помогут керчанам и гостям города отвлечься от работы, и развеять серые будни.
Грядущие выходные в Керчи будут разнообразны: ярмарки для ценителей крымских продуктов, шумные вечеринки и новинки кино на большом экране.
18 февраля (суббота)
9:00 Cельскохозяйственная ярмарка ул. Войкова 30
10:00 Чемпионат среди дворовых футбольных команд в спорткомплексе «Спартак» санатория «Керчь-Москва»)
17:00 Конкурсная программа «Бал влюбленных РСМ» в фойе 2 этажа ДК «Корабел»
20:00 Молодежная конкурсная программа «Fashion show 2017» в «Look bar». Лучшие коллекции, яркая шоу программа и призы для гостей.
19 февраля (воскресенье)
12:00 «Камелот» приглашает на бесплатный детский праздник. Мастер-класс по оригами и школа поварят.
15:00 Концертно-развлекательная программа «Вечер отдыха для людей золотого возраста» в малом зале ДК «Корабел»
В кинотеатре «Украина» на выходных идёт показ фильмов: