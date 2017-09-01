Афиша Керчи на 2-3 сентября

Несмотря на то, что лето закончилось, теплые деньки еще будет радовать керчан и гостей города. Каждый, кто не хочет проводить выходные дома на диване, сможет найти в афише что-то для себя.
В эти выходные керчан и гостей города ожидает праздник Курбан – байрам, спортивные мероприятия и акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Суббота (2 сентября)
10:00 — турнир «Боспор- 2017» по шахматам. В рамках мероприятия пройдёт один из этапов кубка России по классическим шахматам в ресторане «На Дворянской»
С 15:00 на зеленой зоне возле колеса обозрения начнется празднование народного праздника Курбан – байрам.
В программе празднования:
— выступления почтенных гостей;
— угощения национальной кухни;
— выступление творческих коллективов;
— соревнования по борьбе крымскотатарской национальной борьбе куреш.
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Воскресенье (3 сентября)
17:00 — дерби городов-героев Крыма в Севастополе ФК «Севастополь» — ФК «Океан»
20:00 — акция «Выложи свечу» в память о трагедии в Беслане и ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в сквере Мира, у ступенек театра им. Пушкина
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