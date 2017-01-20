Традиционно, каждую неделю, редакция KerchINFO.com перед выходными подготавливает афишу развлекательных и культурных событий, которые помогут керчанам и гостям города отвлечься от работы, и развеять серые будни.
Грядущие выходные в Керчи будут разнообразны: кино новинки, первенство по шахматам и соревнования по дзюдо.
21 января (суббота)
10:00 Стартует открытый турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2003-2005 г.г. рождения на приз газеты «Керченский рабочий» в ДЮСШ № 4.
12.00 Начнётся первенство г. Керчи по шахматам среди мужчин во Дворце спорта «СУДОСТРОИТЕЛЬ».
22 января (воскресенье)
11:00 Состоится очередной блиц-турнир по быстрым шахматам. Пройдет мероприятие в ресторане «На Дворянской», ул. Театральная 37.
12.00 Начнётся первенство г. Керчи по шахматам среди мужчин во Дворце спорта «СУДОСТРОИТЕЛЬ».
15:00 В малом зале ДК «Корабел» пройдёт вечер отдыха клуба «Добрых встреч» для людей почтенного возраста под названием «Все в ярком свете».
В кинотеатре «Украина» на выходных идёт показ фильмов:
Три икса: Мировое господство — 2D; 3D (боевик, триллер, приключения — 107 мин)
Кредо убийцы — 2D; 3D (фантастика, фэнтези, боевик, приключения — 115 мин)
Почему он? — 2D (комедия — 111 мин)
Три богатыря и Морской царь — 2D (мультфильм, комедия, приключения, семейный — 75 мин)
Викинг — 2D (история, драма — 133 мин)
Невеста — 2D (ужасы, триллер — 90 мин)
Закон ночи — 2D (драма, криминал — 128 мин)
Отважный рыцарь — 2D (мультфильм, приключения, семейный — 75 мин)
2+1 — 2D (семейный, комедия — 118 мин)