Традиционно, каждую неделю, редакция KerchINFO.com перед выходными подготавливает афишу развлекательных и культурных событий, которые помогут керчанам и гостям города отвлечься от работы, и развеять серые будни.

Грядущие выходные в Керчи будут разнообразны: кино новинки, первенство по шахматам и соревнования по дзюдо.

21 января (суббота)

10:00 Стартует открытый турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2003-2005 г.г. рождения на приз газеты «Керченский рабочий» в ДЮСШ № 4.

12.00 Начнётся первенство г. Керчи по шахматам среди мужчин во Дворце спорта «СУДОСТРОИТЕЛЬ».

22 января (воскресенье)

11:00 Состоится очередной блиц-турнир по быстрым шахматам. Пройдет мероприятие в ресторане «На Дворянской», ул. Театральная 37.

12.00 Начнётся первенство г. Керчи по шахматам среди мужчин во Дворце спорта «СУДОСТРОИТЕЛЬ».

15:00 В малом зале ДК «Корабел» пройдёт вечер отдыха клуба «Добрых встреч» для людей почтенного возраста под названием «Все в ярком свете».

В кинотеатре «Украина» на выходных идёт показ фильмов:

Три икса: Мировое господство — 2D; 3D (боевик, триллер, приключения — 107 мин)

Кредо убийцы — 2D; 3D (фантастика, фэнтези, боевик, приключения — 115 мин)

Почему он? — 2D (комедия — 111 мин)

Три богатыря и Морской царь — 2D (мультфильм, комедия, приключения, семейный — 75 мин)

Викинг — 2D (история, драма — 133 мин)

Невеста — 2D (ужасы, триллер — 90 мин)

Закон ночи — 2D (драма, криминал — 128 мин)

Отважный рыцарь — 2D (мультфильм, приключения, семейный — 75 мин)

2+1 — 2D (семейный, комедия — 118 мин)

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