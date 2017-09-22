Афиша Керчи на 23-24 сентября

В Керчь пришла осень. И хотя прогноз погоды уже не столь многообещающий, и в городе непременно наступит прохлада, проведение развлекательных мероприятий в Керчи продолжается.
В этот раз керчан порадуют спортивные и культурные мероприятия города.
Суббота (23 сентября)
10:00 – Морское многоборье на Морской базе КГМТУ (Аршинцево, ост. «Стадион»).
16:00 – матч Премьер лиги КФС Океан (Керчь) VS Кафа (Феодосия) на стадионе им. 50-летия Октября.
18:00 – выступление Ансамбля песни и пляски Железнодорожных войск Министерства Обороны РФ в культурном центре им. Ю.Богатикова.
Воскресенье (24 сентяря)
11:00 – керчанки отправятся на парад Крымских невест в г. Феодосия (музейная площадь). Все желающие приглашаются для поддержки своих землячек.
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