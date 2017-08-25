Афиша Керчи на 26-27 августа

С приходом лета в Керчи стало намного больше развлекательных мероприятий. Каждый, кто не хочет проводить выходные дома на диване, сможет найти в афише что-то для себя.

В эти выходные керчан и гостей города ожидает ряд спортивных мероприятий, музыкальных концертов, а также просмотр фильмов и литературные вечера.

Куда сходить в Керчи на выходных?

26 августа (суббота)

10:00 Чемпионат по виндсерфингу (Аршинцевская коса)

12:40 – закрытие Открытого турнира по футболу среди детей 2006, 2008, 2009 г. р. и церемония награждения на стадионе им. 50-летия Октября.

17:00 — матч Премьер лиги КФС «Океан» (Керчь) – «Рубин Ялта» (Ялта) на стадионе им. 50-летия Октября.

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27 августа (воскресенье)

10:00 — Чемпионат по виндсерфингу (Аршинцевская коса)

15:00 – 17:00 – обзор книг экологической тематики в рамках Года экологии в России «И нам дана на всех одна планета – хрупкая Земля» в библиотека №7 им. М.Ю.Лермонтова

15:00 – встречи с профессором университета Катманду (Непал) Джангабом Чауханом и российским поэтом Виктором Зуевым в центральной городской библиотеке им. В.Г. Белинского.

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16:00 – соревнования по уличной гимнастике «Кубок Грифона 2017» на городской набережной (площадка для Workout).

18:00 – 21:00 — концертная программа рок-группы «Аверс» и демонстрация российских фильмов у центрально входа в Городской Дом Культуры (театр Пушкина).

19:00 – 22:00 – концертная программа Валерия Леонтьева в театральном зале ДК «Корабел».

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