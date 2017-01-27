Традиционно, каждую неделю, редакция KerchINFO.com перед выходными подготавливает афишу развлекательных и культурных событий, которые помогут керчанам и гостям города отвлечься от работы, и развеять серые будни.

Грядущие выходные в Керчи будут разнообразны: вечеринки, турнир между комиками России и соревнования по шахматам.

27 января (пятница)

19:00 начнётся тематическая вечеринка в стиле кабаре «Musique cristal» в ДК «Корабел» Всем, кто одет в соответствии с темой праздника — вход бесплатный.

28 января (суббота)

12.00 Начнётся первенство г. Керчи по шахматам среди мужчин во Дворце спорта «СУДОСТРОИТЕЛЬ»

18:00 восточная вечеринка с участием коллектива восточного танца «Самира-шоу» по названием «Новогодний серпантин» в ДК «Корабел»

19:00 «ХАХА БАТТЛ» — битва комедийных команд разных городов России в театральном зале ДК «Корабел». В финале мероприятия среди зрителей разыграют планшет.

29 января (воскресенье)

12.00 Начнётся первенство г. Керчи по шахматам среди мужчин во Дворце спорта «СУДОСТРОИТЕЛЬ»

16:00 финал фестиваля-конкурса гитарной музыки «Гриф ON» в малом зале ДК «Корабел»

В кинотеатре «Украина» на выходных идёт показ фильмов:

Притяжение 2D; 3D — (фантастика — 130 мин)

Три икса: Мировое господство 2D; 3D — (боевик, триллер, приключения — 107 мин)

Балерина 2D; 3D — (мультфильм, мюзикл, приключения, семейный — 90 мин)

Семейное ограбление 2D — (комедия — 91 мин)

Викинг 2D — (история, драма — 133 мин)

Невеста 2D — (ужасы, триллер — 90 мин)

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