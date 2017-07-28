Афиша Керчи на 29 — 30 июля

С приходом лета в Керчи стало намного больше развлекательных мероприятий. Каждый, кто не хочет проводить выходные дома на диване, сможет найти в афише что-то для себя.
В этот раз керчан и гостей города ожидают концерты, культурные мероприятия и праздник Военно-морских флота.
29 июля (суббота)
Городская набережная
11.00-22.00:
— работа аттракционов;
— выставка мастеров декоративно-прикладного творчества;
— гастрономический фестиваль.
Городская набережная (площадка перед водной станцией)
18.00:
— торжественное открытие праздника;
— выступление почетных гостей;
— церемония награждения.
18.30-21.00:
— концертная программа творческих коллективов города
21.00-22.00:
— концертная программа кавер-группы «Шнапс-Бенд» (г. Симферополь)
22:00 — большой летний концерт группы «Многоточие» в диско-холле «Камелот»
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30 июля (воскресенье)
8.30 – возложение цветов к памятнику морским десантникам
Водная станция
9.00 – построение
9.05 – поднятие Государственного Флага РФ
9.10 – торжественное мероприятие
9.30 – возложение венка в акватории
14:00 выставка «изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества», в рамках Всероссийского конкурса «Крымская мозаика» в холле ДК «Корабел».
18:00 — финал фестиваля красоты и таланта «Юная Звезда Крыма 2017» в кафейне «Кофеёк»
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