Афиша Керчи на 29 — 30 июля

С приходом лета в Керчи стало намного больше развлекательных мероприятий. Каждый, кто не хочет проводить выходные дома на диване, сможет найти в афише что-то для себя.

В этот раз керчан и гостей города ожидают концерты, культурные мероприятия и праздник Военно-морских флота.

29 июля (суббота)

Городская набережная

11.00-22.00:

— работа аттракционов;

— выставка мастеров декоративно-прикладного творчества;

— гастрономический фестиваль.

Городская набережная (площадка перед водной станцией)

18.00:

— торжественное открытие праздника;

— выступление почетных гостей;

— церемония награждения.

18.30-21.00:

— концертная программа творческих коллективов города

21.00-22.00:

— концертная программа кавер-группы «Шнапс-Бенд» (г. Симферополь)

22:00 — большой летний концерт группы «Многоточие» в диско-холле «Камелот»

Читайте: План мероприятий ДК «Корабел» в июле

30 июля (воскресенье)

Городская набережная

8.30 – возложение цветов к памятнику морским десантникам

Водная станция

9.00 – построение

9.05 – поднятие Государственного Флага РФ

9.10 – торжественное мероприятие

9.30 – возложение венка в акватории

14:00 выставка «изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества», в рамках Всероссийского конкурса «Крымская мозаика» в холле ДК «Корабел».

18:00 — финал фестиваля красоты и таланта «Юная Звезда Крыма 2017» в кафейне «Кофеёк»

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

