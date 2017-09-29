Афиша Керчи на 30 сентября – 1 октября

В Керчь пришла осень. И хотя прогноз погоды уже не столь многообещающий, и в городе наступила прохлада, проведение развлекательных мероприятий в Керчи продолжается.
В этот раз керчан порадуют спортивные и культурные мероприятия города.
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Суббота (30 сентября)
10:00 – Парад бабочек и цветов под названием «Крылья надежды» на площади им. Ленина
11:00 – День ходьбы, старт от площади возле ресторана «Галеон»
15:00 – Литературный вечер «Боспорские строфы» в амфитеатре у подножия Митридатской лестницы
16:00 – Премьер лига КФС КЫЗЫЛТАШ (БАХЧАСАРАЙ) — ОКЕАН (КЕРЧЬ)
Воскресенье (1 октября)
10:00 – Финал турнира по боксу им.Аршинцева во Дворце спорта «Судостроитель»
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