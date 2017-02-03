Традиционно, каждую неделю, редакция KerchINFO.com перед выходными подготавливает афишу развлекательных и культурных событий, которые помогут керчанам и гостям города отвлечься от работы, и развеять серые будни.

Грядущие выходные в Керчи будут разнообразны: ярмарки для ценителей крымских продуктов, спортивные соревнования и новинки кино на большом экране.

4 февраля (суббота)

9:00 Ярмарка на оптовом рынке по адресу ул. Горького 3и

9:00 Ярмарка крымских производителей в нестационарных торговых местах по адресам: ул. Орджоникидзе, 47/11, 90, 103/2, 111-115; ул. Индустриальное шоссе, 3; ул. Буденного, 30; ул. Ульяновых,1, 1б, 3; ул. Осипенко; — район Верхний Солнечный.

5 февраля (воскресенье)

9:00 Ярмарка на оптовом рынке по адресу ул. Горького, 3и

9:00 Ярмарка крымских производителей в нестационарных торговых местах по адресам: ул. Орджоникидзе, 47/11, 90, 103/2, 111-115; ул. Индустриальное шоссе, 3; ул. Буденного, 30; ул. Ульяновых,1, 1б, 3; ул. Осипенко; — район Верхний Солнечный.

10:30 Состоится турнир среди женских команд по волейболу «Зимние встречи» во Дворце спорта «Судостроитель»

15:00 Вечер отдыха для людей «золотого» возраста в малом зале ДК «Корабел»

В кинотеатре «Украина» на выходных идёт показ фильмов:

Притяжение 2D; 3D — (фантастика — 130 мин)

Звонки 2D — (ужасы, драма — 102 мин)

Три икса: Мировое господство 2D; 3D — (боевик, триллер, приключения — 107 мин)

Балерина 2D; 3D — (мультфильм, мюзикл, приключения, семейный — 90 мин)

Голос монстра 2D — (фэнтези, драма — 108 мин)

Космос между нами 2D — (фантастика, драма, мелодрама, приключения — 121 мин)

Семейное ограбление 2D — (комедия — 91 мин)

Трансформация 2D — (фантастика, триллер — 102 мин)

Невеста 2D — (ужасы, триллер — 90 мин)

Огни большой деревни 2D — (комедия — 81 мин)

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