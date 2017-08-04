Афиша Керчи на 5-6 августа

С приходом лета в Керчи стало намного больше развлекательных мероприятий. Каждый, кто не хочет проводить выходные дома на диване, сможет найти в афише что-то для себя.
В этот раз керчан и гостей города ожидают концерты и познавательная викторина.
5 августа (суббота)
12:00 — Игра-викторина о правилах дорожного движения, история создания светофора в Библиотеке-филиале №8 им.А.Гайдара
19:00 — Концертная программа ВИА «Синяя птица» в театральном зале ДК «Корабел»
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6 августа (воскресенье)
17:00 — «Ловушка для симпатичных мужчин» спектакль в театральном зале ДК «Корабел»
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