Афиша Керчи на 9-10 сентября

Несмотря на то, что лето закончилось, теплые деньки еще будет радовать керчан и гостей города. Каждый, кто не хочет проводить выходные дома на диване, сможет найти в афише что-то для себя.

В эти выходные керчан и гостей города ожидают спортивные мероприятия, рок-пикник и прибытие морского крестного хода.

Куда сходить в Керчи на выходных?

Суббота (9 сентября)

10:00 — фестиваль единоборств «Воин Боспора» на стадионе им. 50-летия Октября

12:00 — шахматный турнир по рапиду для всех желающих в ресторане «На Дворянской»

13:00 — Байк-рок пикник №9: «В гостях у ПанЫка» в отеле «Жемчужина Моря»

14:00 — флешмоб воздушных змеев на городской набережной

16:00 — футбольный матч Премьер-лиги КФС 4-ый тур ФК «Океан» (Керчь) — ФК «ТСК-Таврия» (Симферополь)

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Воскресенье (10 сентября)

7:00 — прибытие яхты с частицей мощей Святого благоверного князя Александра Невского, иконой Александра Невского и иконой Божьей матери «Неупиваемая Чаша»

8:00 — выборы в Керчи по Войковскому одномандатному избирательному округу № 9 и Ленинскому одномандатному избирательному округу № 12

10:00 — субботник в поселке Героевское на «Алее героев»

10:30 — соревнования по мотокроссу MOTO FORSAGE в селе Войково под Керчью

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