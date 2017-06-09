Афиша Керчи на 9-12 июня

Еженедельно редакция KerchINFO.com накануне выходных представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных событий, которые помогут местным жителям и гостям города отвлечься от работы, и развеять серые будни.
Эти выходные в Керчи будут разнообразны: старт главного фестиваля года — «Боспорские агоны», зажигательные вечеринки, спортивные события и День России.
09 июня (пятница)
14:00 античная музыкальная трагедия Еврипида в постановке греческого режиссера Ангелоса Сидератоса «Троянки» (ДК «Корабел»)
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14:00 мастер-класс для музыкальных школ (Свердлова, 6 (4 этаж))
18:00 выставка «Художественный металл Урала» (Свердлова, 22 (музей))
18:00 выставка «Пантикапей-рыбный путь» (школа им. Р. Сердюка)
19:00 три выставки (ул. Театральная, 36 (картинная галерея))
20:00 вечеринка «Дискач 90-2000х» в диско-холле «Камелот»
21:00 церемония открытия фестиваля «Боспорские агоны» (гора Митридат, Пританей)
10 июня (суббота)
7:00 до 16:00 ярмарка «Выходного дня» по продаже сельскохозяйственной продукции возле ДШИ им. Р. В. Сердюка
12:00 блиц-турнир по шахматам во дворце спорта «Судостроитель»
16:00 концерт виолончельной и фортепианной музыки (ул. Свердлова (4 этаж))
17:30 творческая встреча с Ларисой Лужиной (ул. Советская, 11 (кинотеатр «Украина»))
18:00 цирк-шапито «Калиостро» (у стадиона 50 лет Октября)
19:00 музыкально-поэтическая программа В. Ланового (ул. Свердлова, 22 (музейный дворик))
21:00 притча кочевников «Кровавый трон» (гора Митридат, Пританей)
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11 июня (воскресенье)
15:00, 18:00 цирк-шапито «Калиостро» (у стадиона 50 лет Октября)
16:00 детский спектакль «Вокруг света» (ул. Свердлова, 6 (2 этаж))
18:00 рок-опера «Орфей и Эвридика» (ДК «Корабел»)
21:00 трагедия «Медея» (гора Митридат, Пританей)
11 июня 15.00 КДК «Корабел». Фестиваль хоровой музыки «Ты живи, моя Россия»
12 июня (воскресенье)
11.00 – 11.30 торжественная линейка в летнем оздоровительном лагере «Берег Мечты» с участием представителей администрации, посвященная Дню России
10.00 – 22.00 работа аттракционов
12.00 – 20.00 выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «Керчь – город мастеров»
16.00 фестиваль национальных кухонь
16.00 – 18.00 спортивные состязания «Богатырские игры»
16.00 – 17.30 концерт ВИА «Гармония»
16:00 соревнования по стритболу посвященные Дню России (Городская набережная «Парк культуры и отдыха»)
18.00 – 19.30 концертная программа мастеров эстрады «День России» в рамках фестиваля «Боспорские агоны» с участием актеров театра и кино.
20.00 – 22.00 концертно-развлекательная программа студенческого клуба КГМТУ
20:00 вечеринка «Party по-русски» в диско-холле «Камелот»
22.00 праздничный фейерверк
16.00 парад дружбы народов
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