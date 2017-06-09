Афиша Керчи на 9-12 июня

Еженедельно редакция KerchINFO.com накануне выходных представляет вниманию керчан афишу развлекательных и культурных событий, которые помогут местным жителям и гостям города отвлечься от работы, и развеять серые будни.

Эти выходные в Керчи будут разнообразны: старт главного фестиваля года — «Боспорские агоны», зажигательные вечеринки, спортивные события и День России.

09 июня (пятница)

14:00 античная музыкальная трагедия Еврипида в постановке греческого режиссера Ангелоса Сидератоса «Троянки» (ДК «Корабел»)

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14:00 мастер-класс для музыкальных школ (Свердлова, 6 (4 этаж))

18:00 выставка «Художественный металл Урала» (Свердлова, 22 (музей))

18:00 выставка «Пантикапей-рыбный путь» (школа им. Р. Сердюка)

19:00 три выставки (ул. Театральная, 36 (картинная галерея))

20:00 вечеринка «Дискач 90-2000х» в диско-холле «Камелот»

21:00 церемония открытия фестиваля «Боспорские агоны» (гора Митридат, Пританей)

10 июня (суббота)

7:00 до 16:00 ярмарка «Выходного дня» по продаже сельскохозяйственной продукции возле ДШИ им. Р. В. Сердюка

12:00 блиц-турнир по шахматам во дворце спорта «Судостроитель»

16:00 концерт виолончельной и фортепианной музыки (ул. Свердлова (4 этаж))

17:30 творческая встреча с Ларисой Лужиной (ул. Советская, 11 (кинотеатр «Украина»))

18:00 цирк-шапито «Калиостро» (у стадиона 50 лет Октября)

19:00 музыкально-поэтическая программа В. Ланового (ул. Свердлова, 22 (музейный дворик))

21:00 притча кочевников «Кровавый трон» (гора Митридат, Пританей)

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11 июня (воскресенье)

15:00, 18:00 цирк-шапито «Калиостро» (у стадиона 50 лет Октября)

16:00 детский спектакль «Вокруг света» (ул. Свердлова, 6 (2 этаж))

18:00 рок-опера «Орфей и Эвридика» (ДК «Корабел»)

21:00 трагедия «Медея» (гора Митридат, Пританей)

11 июня 15.00 КДК «Корабел». Фестиваль хоровой музыки «Ты живи, моя Россия»

12 июня (воскресенье)

11.00 – 11.30 торжественная линейка в летнем оздоровительном лагере «Берег Мечты» с участием представителей администрации, посвященная Дню России

Городская набережная

10.00 – 22.00 работа аттракционов

12.00 – 20.00 выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «Керчь – город мастеров»

16.00 фестиваль национальных кухонь

16.00 – 18.00 спортивные состязания «Богатырские игры»

16.00 – 17.30 концерт ВИА «Гармония»

16:00 соревнования по стритболу посвященные Дню России (Городская набережная «Парк культуры и отдыха»)

18.00 – 19.30 концертная программа мастеров эстрады «День России» в рамках фестиваля «Боспорские агоны» с участием актеров театра и кино.

20.00 – 22.00 концертно-развлекательная программа студенческого клуба КГМТУ

20:00 вечеринка «Party по-русски» в диско-холле «Камелот»

22.00 праздничный фейерверк

Бульвар Пионеров

16.00 парад дружбы народов

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